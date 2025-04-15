快訊

台股收盤上漲344點、台積電收877元 各指數同步收紅

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

聽新聞
0:00 / 0:00

好好喝水！SodaStream推首款環保材質氣泡水機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
FIZZ&GO隨我行碳酸不鏽鋼保冷瓶，具保冰、保氣12小時功能。圖／恆隆行提供
FIZZ&GO隨我行碳酸不鏽鋼保冷瓶，具保冰、保氣12小時功能。圖／恆隆行提供

天氣越來越熱，更要隨時保持充足的水分攝取，好好喝水、喝好的水更是對身心健康都有助益。

SodaStream在世界地球日前夕，推出全新TERRA環保黑色款氣泡水機，將經典機種改以50%回收塑膠打造，展現品牌永續承諾。根據統計，每台氣泡水機可減少逾1,000個1公升塑膠瓶使用量。同步主打FIZZ&GO隨我行碳酸不鏽鋼保冷瓶，具保冰、保氣12小時功能，取代一次性瓶罐，兼顧時尚與實用。

SodaStream也宣布由清新男神詹懷雲擔任年度代言人，並現場分享私藏特調飲品，結合乳酸菌飲料與即將上市的可樂糖漿，創造柳橙乳酸菌氣泡飲「多樂NOW」與龍眼可樂氣泡飲「嚨來樂」，展現氣泡水多元風味。

即日起至5月11日，TERRA黑色款於恆隆行專櫃或線上預購特價4,490元，贈FIZZ&GO保冷瓶或快扣鋼瓶2選1；momo購物網享3,990元優惠，再送水滴型專用瓶2入，加購FIZZ&GO只要999元。即日起持舊鋼瓶至指定通路購買快扣主機，享最高折抵1,110元並加贈鋼瓶1支。

看準居家淨水新趨勢，恆隆行攜手關係企業格威Good+，斥資千萬打造全台首座沉浸式格威Good+「水」體驗館，整合旗下代理品牌Coway、Culligan、Oasis，提供聲控出水、瞬冰瞬熱、氣泡水等多元智慧淨水產品，搶攻高端市場。

現場搶先曝光6月即將上市新品，包括COWAY CHP-3140淨水器，主打隱藏式龍頭、五段水溫、UV+電解水雙重殺菌與App智慧管理，榮獲KSA AI+認證。OASIS COVA桌上型RO飲水機則搭載7吋全彩觸控螢幕與奈米氣泡混合技術，支援免安裝與管線雙模式，打造香檳級氣泡飲體驗。另有Culligan US-201C-TW聲控廚下RO機，結合語音操控、雙溫瞬熱與2.8L/min大出水量，並採5合1濾芯設計，安裝、保養更簡便。

除了可以至體驗館現場感受不同機種品飲的口感之外，格威更領先業界推出「格威服務管家」，提供客服、到府安裝與維修服務，為購機的消費者帶來更貼心的使用體驗。

SodaStream快扣鋼瓶操作操作簡單，安全不漏氣。圖／恆隆行提供
SodaStream快扣鋼瓶操作操作簡單，安全不漏氣。圖／恆隆行提供
格威Good+斥資千萬打造全台首座沉浸式格威Good+「水」體驗館。圖／格威提供
格威Good+斥資千萬打造全台首座沉浸式格威Good+「水」體驗館。圖／格威提供
詹懷雲首次年度代言登場，現場帥氣展示SodaStream聯名私藏特調。圖／恆隆行提供
詹懷雲首次年度代言登場，現場帥氣展示SodaStream聯名私藏特調。圖／恆隆行提供
OASIS COVA旗艦級桌上觸控氣泡3溫RO飲水機，售價39,8000元。圖／格威提供
OASIS COVA旗艦級桌上觸控氣泡3溫RO飲水機，售價39,8000元。圖／格威提供
格威Good+體驗館位於內湖科技園區。圖／格威提供
格威Good+體驗館位於內湖科技園區。圖／格威提供
COWAY CHP-3140淨水器，售價64,800元。圖／格威提供
COWAY CHP-3140淨水器，售價64,800元。圖／格威提供
Culligan康麗根US-201C-TW聲控廚下RO瞬熱飲水機。圖／格威提供
Culligan康麗根US-201C-TW聲控廚下RO瞬熱飲水機。圖／格威提供

品牌 聲控 黑色

延伸閱讀

吳姍儒「掉」代言！詹懷雲接棒　轉賣公關品真相出爐

自拍影片出現氣泡水機 吳姍儒甜笑「好巧喔」

「麥當勞x名偵探柯南」夢幻聯名新登場！全新「南蠻塔塔雞腿堡」4月16日限時開賣

嘉義布袋新開幕！布袋台17線沿途美食，露營風格戶外「海景咖啡廳」

相關新聞

這次真的「被黑」！HBO影集版《哈利波特》石內卜由他接演

HBO 原創影集版《哈利波特》正式揭曉首波演員名單，掀起書迷與影迷雙重關注。其中多位霍格華茲教職員角色率先亮相，包含鄧不...

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎明天優先開搶

台灣虎航一年一度復活節促銷活動來了，台虎表示，「蛋願找到禮」全航線優惠，包括日本、韓國、泰國、澳門、越南全航線都入列，明...

好好喝水！SodaStream推首款環保材質氣泡水機

天氣越來越熱，更要隨時保持充足的水分攝取，好好喝水、喝好的水更是對身心健康都有助益。

23歲鮮肉喜成英倫時尚代言人！夏日形象濕身灑水曬精壯

時尚產業永遠需要新面孔、新氣象。英倫時尚品牌Burberry近日宣佈兩位新任品牌大使：英國職業網球新星傑克德雷珀（Jac...

一個3500！達美樂x請客樓「御品帝王蟹火山披薩」限量開賣

迎接母親節到來，連鎖披薩「達美樂」首度攜手米其林一星餐廳「請客樓」，推出「御品帝王蟹愛心火山披薩」，豪邁地使用整隻帝王蟹...

麥當勞「厚鬆餅堡」回來了！備貨3倍、全台限量230萬個

麥當勞「厚鬆餅堡」回來了！麥當勞於去年推出的人氣早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，將自4月23日起，於早餐時段開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。