好好喝水！SodaStream推首款環保材質氣泡水機

天氣越來越熱，更要隨時保持充足的水分攝取，好好喝水、喝好的水更是對身心健康都有助益。

SodaStream在世界地球日前夕，推出全新TERRA環保黑色款氣泡水機，將經典機種改以50%回收塑膠打造，展現品牌永續承諾。根據統計，每台氣泡水機可減少逾1,000個1公升塑膠瓶使用量。同步主打FIZZ&GO隨我行碳酸不鏽鋼保冷瓶，具保冰、保氣12小時功能，取代一次性瓶罐，兼顧時尚與實用。

SodaStream也宣布由清新男神詹懷雲擔任年度代言人，並現場分享私藏特調飲品，結合乳酸菌飲料與即將上市的可樂糖漿，創造柳橙乳酸菌氣泡飲「多樂NOW」與龍眼可樂氣泡飲「嚨來樂」，展現氣泡水多元風味。

即日起至5月11日，TERRA黑色款於恆隆行專櫃或線上預購特價4,490元，贈FIZZ&GO保冷瓶或快扣鋼瓶2選1；momo購物網享3,990元優惠，再送水滴型專用瓶2入，加購FIZZ&GO只要999元。即日起持舊鋼瓶至指定通路購買快扣主機，享最高折抵1,110元並加贈鋼瓶1支。

看準居家淨水新趨勢，恆隆行攜手關係企業格威Good+，斥資千萬打造全台首座沉浸式格威Good+「水」體驗館，整合旗下代理品牌Coway、Culligan、Oasis，提供聲控出水、瞬冰瞬熱、氣泡水等多元智慧淨水產品，搶攻高端市場。

現場搶先曝光6月即將上市新品，包括COWAY CHP-3140淨水器，主打隱藏式龍頭、五段水溫、UV+電解水雙重殺菌與App智慧管理，榮獲KSA AI+認證。OASIS COVA桌上型RO飲水機則搭載7吋全彩觸控螢幕與奈米氣泡混合技術，支援免安裝與管線雙模式，打造香檳級氣泡飲體驗。另有Culligan US-201C-TW聲控廚下RO機，結合語音操控、雙溫瞬熱與2.8L/min大出水量，並採5合1濾芯設計，安裝、保養更簡便。