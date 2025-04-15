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台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎明天優先開搶
台灣虎航一年一度復活節促銷活動來了，台虎表示，「蛋願找到禮」全航線優惠，包括日本、韓國、泰國、澳門、越南全航線都入列，明天「尊榮虎」資格的會員優先購票，全航線單程未稅票價100元起，只有明天1天；周四至周五開放全虎迷搶票，全航線單程未稅票價1000元起。
明天為尊榮虎優先購票，台虎表示，全航線單程未稅100元、1000元、1500元起，限購來回。銷售時間自明天上午10時至明晚11時59分，1日限定；旅遊期間自明天起至今年10月25日。復活節尊榮虎（tigerprime）封館優惠，限透過專屬購票網頁。
至於非「尊榮虎」的民眾，周四至周五開放全虎民搶票，台虎表示，全航線單程未稅1000元、1500元起，限購來回。銷售時間自周四上午10時至周五晚上11時59分，旅遊期間自周四起至今年10月25日。
台虎表示，台北-秋田／高知／福島／大分／鳥取，高雄-岡山／新千歲航線不適用此次優惠。優惠票價為未稅，需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售的日期及機位數量有限，售完為止。
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