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23歲鮮肉喜成英倫時尚代言人！夏日形象濕身灑水曬精壯

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英國職業網球新星、Burberry品牌代言人Jack Draper在品牌夏季形象中濕身灑水上陣、大曬結實胸膛。圖／Burberry提供
英國職業網球新星、Burberry品牌代言人Jack Draper在品牌夏季形象中濕身灑水上陣、大曬結實胸膛。圖／Burberry提供

時尚產業永遠需要新面孔、新氣象。英倫時尚品牌Burberry近日宣佈兩位新任品牌大使：英國職業網球新星傑克德雷珀（Jack Draper）與日本女星水川麻美（Mizukawa Asami），同時Burberry同步亦公開了2025夏日系列，由Jack Draper與英國超模Rosie Huntington-Whiteley一同入鏡，Jack Draper並親自濕身灑水上陣、大曬結實胸膛與盛夏玩樂好心情。

曾演出《醫龍》（2006）、《東京女子圖鑑》（2016）的水川麻美，並以《東京女子圖鑑》主中從秋田縣到東京工作的女主角齋藤綾一角走紅，去年並曾參與台劇《零日攻擊》延伸篇章拍攝，自然不做作的演技，令其大受好評。水川麻美2024年已與Burberry合作出演品牌形象廣告，並成2025夏季大秀來賓。水川麻美表示，能參與2024的全球形象廣告後被任命為品牌大使讓她非常榮幸，並表示Burberry一直對她帶來啟發，尤其品牌堅守傳統的同時也持續創新，非常期待未來與Burberry的合作。

全名Jack Alexander Draper的傑克德雷珀則是繼Andy Murray後的英國職業網球男子好手，年僅23歲的他已在2024闖入美國網球公開賽前四強，今年3月更前進至職業排名最高的ATP世界第七位，聲勢看漲。最新Burberry 2025夏日系列中，只見Jack Draper盡情展現了大男孩的青春玩心，時而換上印花襯衫站在遊艇夾板與Rosie Huntington-Whiteley同框化身海上CP，又或頭戴格紋漁夫帽淋浴，任水花、陽光灑落在結實胸膛，讓人忍不住期盼著夏日度假的愉悅來到。

Burberry夏日系列結合大量的海洋元素，繩結交織時而呈現品牌首字母的B字母元素，也令人聯想到遊艇上隨處可見的編織網，進而化身為尼龍外套、襯衫與短褲等單品；戰馬騎士圖騰EKD無所不在，無論是滿版印花長褲、重疊殘影LogoT恤、或不對稱破格的古巴襯衫口袋；沙色的Burberry格紋也延伸至麻織平底鞋、海灘巾等實用單品，同時鉤針編織設計的肩背、收納或手提包則將雙手解放，並再度聚焦於EKD戰馬騎士圖騰，讓玩樂的心情如騎士般、即刻恣意出征（遊）。

Burberry 沙色MEWS麻織平底鞋，20,900元。圖／Burberry提供
Burberry 沙色MEWS麻織平底鞋，20,900元。圖／Burberry提供
Burberry發表了2025夏日系列，並邀請英國超模Rosie Huntington-Whiteley入鏡。圖／Burberry提供
Burberry發表了2025夏日系列，並邀請英國超模Rosie Huntington-Whiteley入鏡。圖／Burberry提供
Burberry 白色與沙色EKD鉤針編織收納包，22,900元。圖／Burberry提供
Burberry 白色與沙色EKD鉤針編織收納包，22,900元。圖／Burberry提供
Burberry 磁鐵色繩結風格尼龍外套，75,000元。圖／Burberry提供
Burberry 磁鐵色繩結風格尼龍外套，75,000元。圖／Burberry提供
水川麻美日前曾出席Burberry 2025夏季服裝秀，並以一身格紋套裝展現俐落自信。圖／Burberry提供
水川麻美日前曾出席Burberry 2025夏季服裝秀，並以一身格紋套裝展現俐落自信。圖／Burberry提供

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