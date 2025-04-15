23歲鮮肉喜成英倫時尚代言人！夏日形象濕身灑水曬精壯

時尚產業永遠需要新面孔、新氣象。英倫時尚品牌Burberry近日宣佈兩位新任品牌大使：英國職業網球新星傑克德雷珀（Jack Draper）與日本女星水川麻美（Mizukawa Asami），同時Burberry同步亦公開了2025夏日系列，由Jack Draper與英國超模Rosie Huntington-Whiteley一同入鏡，Jack Draper並親自濕身灑水上陣、大曬結實胸膛與盛夏玩樂好心情。

曾演出《醫龍》（2006）、《東京女子圖鑑》（2016）的水川麻美，並以《東京女子圖鑑》主中從秋田縣到東京工作的女主角齋藤綾一角走紅，去年並曾參與台劇《零日攻擊》延伸篇章拍攝，自然不做作的演技，令其大受好評。水川麻美2024年已與Burberry合作出演品牌形象廣告，並成2025夏季大秀來賓。水川麻美表示，能參與2024的全球形象廣告後被任命為品牌大使讓她非常榮幸，並表示Burberry一直對她帶來啟發，尤其品牌堅守傳統的同時也持續創新，非常期待未來與Burberry的合作。

全名Jack Alexander Draper的傑克德雷珀則是繼Andy Murray後的英國職業網球男子好手，年僅23歲的他已在2024闖入美國網球公開賽前四強，今年3月更前進至職業排名最高的ATP世界第七位，聲勢看漲。最新Burberry 2025夏日系列中，只見Jack Draper盡情展現了大男孩的青春玩心，時而換上印花襯衫站在遊艇夾板與Rosie Huntington-Whiteley同框化身海上CP，又或頭戴格紋漁夫帽淋浴，任水花、陽光灑落在結實胸膛，讓人忍不住期盼著夏日度假的愉悅來到。