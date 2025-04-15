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一個3500！達美樂x請客樓「御品帝王蟹火山披薩」限量開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「達美樂」首度攜手米其林一星餐廳「請客樓」，推出「御品帝王蟹愛心火山披薩」。記者陳睿中／攝影
「達美樂」首度攜手米其林一星餐廳「請客樓」，推出「御品帝王蟹愛心火山披薩」。記者陳睿中／攝影

迎接母親節到來，連鎖披薩達美樂」首度攜手米其林一星餐廳「請客樓」，推出「御品帝王蟹愛心火山披薩」，豪邁地使用整隻帝王蟹與請客樓的乾燒醬汁入饌，每個要價3,500元，全台限量300組，乃是達美樂史上最貴的披薩。除此之外，還有母親節限定「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」同步登場。

達美樂與請客樓攜手推出的「御品帝王蟹愛心火山披薩」將整隻的帝王蟹蟹身的蟹肉取出後，使用請客樓的乾燒醬汁熬煮調味，再鋪設於直徑約40公分的巨無霸愛心火山披薩上，另外還將帝王蟹蟹腳開殼斷面，擺於披薩上。位於中央的愛心火山口，裝盛有香濃起司，上層再蓋上帝王蟹斗，呈現豪邁奢華的視覺效果，每份售價3,500元，隨餐搭配有專屬切割刀、寵愛媽咪小卡，即日起開放預購，全台限量300組。

此外，達美樂也推出「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」，使用龍蝦沙拉、干貝等高級食材，搭配愛心火山披薩，帶來濃郁的奶香與鮮明海味，外帶半價優惠699元。同步登場的「寵愛媽咪A套餐」內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、任選經典/招牌大披薩1個，蝴蝶酥8個、烤雞條15條，以及1.25公升可樂1瓶，售價1,369元。「寵愛媽咪B套餐」內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個，蝴蝶酥8個、烤雞條15條，以及1.25公升可樂1瓶，售價999元。

龍蝦舞干貝愛心火山披薩。記者陳睿中／攝影
龍蝦舞干貝愛心火山披薩。記者陳睿中／攝影
御品帝王蟹愛心火山披薩，每個3500元。記者陳睿中／攝影
御品帝王蟹愛心火山披薩，每個3500元。記者陳睿中／攝影

售價 愛心 披薩 達美樂

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