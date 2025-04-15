一個3500！達美樂x請客樓「御品帝王蟹火山披薩」限量開賣

迎接母親節到來，連鎖披薩「達美樂」首度攜手米其林一星餐廳「請客樓」，推出「御品帝王蟹愛心火山披薩」，豪邁地使用整隻帝王蟹與請客樓的乾燒醬汁入饌，每個要價3,500元，全台限量300組，乃是達美樂史上最貴的披薩。除此之外，還有母親節限定「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」同步登場。

達美樂與請客樓攜手推出的「御品帝王蟹愛心火山披薩」將整隻的帝王蟹蟹身的蟹肉取出後，使用請客樓的乾燒醬汁熬煮調味，再鋪設於直徑約40公分的巨無霸愛心火山披薩上，另外還將帝王蟹蟹腳開殼斷面，擺於披薩上。位於中央的愛心火山口，裝盛有香濃起司，上層再蓋上帝王蟹斗，呈現豪邁奢華的視覺效果，每份售價3,500元，隨餐搭配有專屬切割刀、寵愛媽咪小卡，即日起開放預購，全台限量300組。