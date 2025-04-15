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麥當勞「厚鬆餅堡」回來了！備貨3倍、全台限量230萬個
麥當勞「厚鬆餅堡」回來了！麥當勞於去年推出的人氣早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，將自4月23日起，於早餐時段開賣，備貨為去年的3倍，共計230萬份，售完為止。
去年推出即引起排隊熱潮的麥當勞早餐McGriddles「厚鬆餅堡」，自4月23日回歸登場。全系列包含「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」及「豬肉厚鬆餅堡」三款產品。厚鬆餅堡最大的特色，就是內散佈著褐色的楓糖風味塊，帶來蓬鬆厚實的口感與微甜滋味。其中「豬肉蛋厚鬆餅堡」以印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅，搭配鹹香的香煎豬肉片與滑嫩太陽蛋、切達吉事，每份79元，搭配薯餅套餐為121元。
此外，同步登場的「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐113元；「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐111元。供應時間為每日5:00～10:30，全台共計230萬份，售完為止。
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