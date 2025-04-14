加碼送海膽燒賣皇、鹿菲力雲勝粿！海峽會「粵宴」上桌

為提供民眾全新的粵菜體驗，「海峽會」本季即日起邀請名廚鄺啟明，與海峽會廚藝總監方永銘聯手推出期間限定「粵宴」套餐，結合粵菜、台菜，以及上海、北京與四川的料理風格，呈獻禿油手拆蟹粉扒蟠龍紅條斑、焗酥炸紅麴豬肋排佐泡菜等多款料理。提前3日預訂再送「黑金海膽燕皮燒賣皇」及「潮式鹿菲力雲勝粿」。

鄺啟明過去曾任職於杜拜皇室及多國國際頂尖酒店，並獲《紐約時報》食評稱讚。本次兩人攜手打造的「粵宴」，講究在粵菜經典風味下，突破傳統框架。套餐中的「松茸春筍竹笙燉响螺」遵循古法，以雙重蒸燉工藝保留食材的原始風味，湯底運用松茸、老雞、豬赤肉、雞腳等食材蒸燉超過6小時，並加入乾響螺、時令春筍、竹笙、小瑤柱及松茸片等食材疊加蒸燉，煲湯澄澈濃醇且層次分明。

「禿油手拆蟹粉扒蟠龍紅條斑」嚴選紅蟳膏蟹，以手工拆取蟹肉，並運用豬油與蟹殼慢火煉油。將蟹油煸炒蟹肉後，再拌入蟹膏與高湯，細火煮至收乾。搭配紹興酒浸煮的石斑菲力，襯托出魚肉的細緻鮮甜。「焗酥炸紅麴豬肋排佐泡菜」取豬腩排以秘製醬料醃製入味後，酥炸至脆口外皮，再藉由烘烤鎖住肉質鮮嫩與紅麴香氣，搭配特製四川泡菜，為豬肋排增添層次。