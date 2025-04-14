Rosé也換上「芭蕾風運動鞋」甜美與個性的綜合體

誰說穿運動鞋就難以展現甜美？今年春夏運動鞋流行趨勢，少不了自帶甜酷風格的「芭蕾風運動鞋」，將芭蕾舞鞋的優雅甜美與運動個性比例拿捏的恰到好處，最適合喜愛風格不設限的Z世代族群。

自從Rosé把PUMA經典賽車鞋款SPEEDCAT OG穿火了後，這次她換上了SPEEDCAT BALLET，這雙鞋融合芭蕾舞鞋與賽車鞋基因，兩者高反差的個性碰撞更是它受歡迎的原因。鞋款採用彈性套穿式設計，PUMA標誌性彎刀以鏤空方式呈現，適當的露膚感也與春夏季節相當合拍，也可以搭配長筒襪切換不同風格。

此外，SPEEDCAT OG今年也帶來亮眼的「寶藍色」與時髦低飽和色彩「摩卡棕」，延續時下受歡迎的薄底鞋設計，鞋頭的刺繡 PUMA跳豹搭配麂皮彎刀，展現賽車線條與復古結街頭美學。

adidas Originals也有在韓國潮流圈風行的TAEKWONDO芭蕾鞋系列，這款話題鞋是芭蕾舞鞋與TAEKWONDO跆拳道鞋的綜合體，詮釋剛柔並濟的潮流美學。自由調整的綁帶設計，無論與襪子層疊搭配或單穿都可隨心所欲變換風格，無論與襪子層疊搭配或單穿，都能展現獨特的層次感。