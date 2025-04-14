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Rosé也換上「芭蕾風運動鞋」甜美與個性的綜合體

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger MEXICO 66™ TGRS，4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger MEXICO 66™ TGRS，4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

誰說穿運動鞋就難以展現甜美？今年春夏運動鞋流行趨勢，少不了自帶甜酷風格的「芭蕾風運動鞋」，將芭蕾舞鞋的優雅甜美與運動個性比例拿捏的恰到好處，最適合喜愛風格不設限的Z世代族群。

自從Rosé把PUMA經典賽車鞋款SPEEDCAT OG穿火了後，這次她換上了SPEEDCAT BALLET，這雙鞋融合芭蕾舞鞋與賽車鞋基因，兩者高反差的個性碰撞更是它受歡迎的原因。鞋款採用彈性套穿式設計，PUMA標誌性彎刀以鏤空方式呈現，適當的露膚感也與春夏季節相當合拍，也可以搭配長筒襪切換不同風格。

此外，SPEEDCAT OG今年也帶來亮眼的「寶藍色」與時髦低飽和色彩「摩卡棕」，延續時下受歡迎的薄底鞋設計，鞋頭的刺繡 PUMA跳豹搭配麂皮彎刀，展現賽車線條與復古結街頭美學。

adidas Originals也有在韓國潮流圈風行的TAEKWONDO芭蕾鞋系列，這款話題鞋是芭蕾舞鞋與TAEKWONDO跆拳道鞋的綜合體，詮釋剛柔並濟的潮流美學。自由調整的綁帶設計，無論與襪子層疊搭配或單穿都可隨心所欲變換風格，無論與襪子層疊搭配或單穿，都能展現獨特的層次感。

Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66™ TGRS鞋款，則以品牌經典鞋款MEXICO 66為基礎，融合芭蕾舞鞋型，為經典注入新風格，側邊虎爪紋以皮革滾邊蕾絲展現，同樣設計表現在雙鞋帶細節，展現此鞋款甜美的氣息。

PUMA SPEEDCAT OG，3,280元。圖／PUMA提供
PUMA SPEEDCAT OG，3,280元。圖／PUMA提供
adidas Originals TAEKWONDO芭蕾鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals TAEKWONDO芭蕾鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
Rosé穿著PUMA SPEEDCAT BALLET玫瑰黑粉色。圖／摘自Rosé IG
Rosé穿著PUMA SPEEDCAT BALLET玫瑰黑粉色。圖／摘自Rosé IG
PUMA SPEEDCAT BALLET，2,680元。圖／PUMA提供
PUMA SPEEDCAT BALLET，2,680元。圖／PUMA提供
adidas Originals TAEKWONDO芭蕾鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals TAEKWONDO芭蕾鞋，3,490元。圖／adidas Originals提供
Rosé穿著PUMA SPEEDCAT OG寶藍色。圖／PUMA提供
Rosé穿著PUMA SPEEDCAT OG寶藍色。圖／PUMA提供
nitsuka Tiger MEXICO 66™ TGRS，4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
nitsuka Tiger MEXICO 66™ TGRS，4,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

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