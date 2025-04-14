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手持電扇必入手！家樂福Care Bears旅行生活小物加價購超萌回歸 美妝大賞同步開跑

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福「夏日奇肌美妝大賞」強勢登場，凡購買指定清潔保養、美妝等商品，單筆滿800元再送100元現金折價券。記者黃筱晴／攝影
家樂福「夏日奇肌美妝大賞」強勢登場，凡購買指定清潔保養、美妝等商品，單筆滿800元再送100元現金折價券。記者黃筱晴／攝影

家樂福2024年首度推出Care Bears加價購系列即創下玩偶毛毯組與20吋行李箱3天售罄佳績，今年超萌Care Bears再度回歸，4月16日起至5月22日聯手「夏日奇肌美妝大賞」強勢登場，凡購買指定清潔保養、美妝等商品，單筆滿800元再送100元現金折價券。加價購本次則以「旅遊＋生活」為靈感，獨家推出5款可愛實用新品，免集點，每筆指定品項消費不限金額即可加購，每筆限購3件，每款限量供應。

首推外型小巧精緻功能卻超強大的手持電風扇，有100段變速風力可柔可強，機身上螢幕可顯示風量與電量

，還隨附同色系手腕帶，整體造型滿分，加購價599元。絨毛玩偶針織包手感舒適，帶便當、手提出門吃午餐超級吸睛，加購價399元；玩偶頸枕組一物兩用，平常是絨毛玩偶，出門旅行可以變身頸枕超級實用，加價購699元。

經常出門旅行的不可錯過28吋行李箱，有前開式拉鏈，取物更有彈性，加價購2,999元。搭配可收納成小包的旅行收納雙包組，出門旅行不買爆買帶不回家，加價購399元。（超市店不販售28吋行李箱，大宗採購不適用）

活動期間將舉辦5場Care Bears粉絲見面會，包括4月19日新店店、4月20日經國店、4月26日淡新店、4月27日鼎山店與5月10日彰化店，下午3點登場，見面會半小時把握時間不可錯過。

家樂福APP「團吧」美妝大賞同步開團，祭出6波超人氣商品團購優惠，包括高效防曬露、美膚機能液、沐浴護膚組、身體磨砂膏等，從4月16日至5月21日陸續於App公布開團優惠。

另有首創「韓國現場直播帶貨」首度登場，介紹7大人氣品牌如VT、Celimax、SUNGBOON EDITOR等韓國熱銷美妝品，4月16日至18日每晚8點鎖定家樂福Facebook與LINE團吧直播限定優惠。

沒辦法鎖定直播沒關係，還有指定店舖美妝特賣會加碼登場，4月18日至28日青海店、4月18日至20日彰化店、5月16日至18日新店店，百款美妝商品驚喜價開賣。

家樂福Care Bears加價購本次則以「旅遊＋生活」為靈感，獨家推出5款可愛實用新品。記者黃筱晴／攝影
家樂福Care Bears加價購本次則以「旅遊＋生活」為靈感，獨家推出5款可愛實用新品。記者黃筱晴／攝影
手持電風扇，加購價599元。記者黃筱晴／攝影
手持電風扇，加購價599元。記者黃筱晴／攝影
28吋行李箱，加價購2,999元。記者黃筱晴／攝影
28吋行李箱，加價購2,999元。記者黃筱晴／攝影
旅行收納雙包組，加價購399元。記者黃筱晴／攝影
旅行收納雙包組，加價購399元。記者黃筱晴／攝影
絨毛玩偶針織包，加購價399元；記者黃筱晴／攝影
絨毛玩偶針織包，加購價399元；記者黃筱晴／攝影
玩偶頸枕組一物兩用，加價購699元。記者黃筱晴／攝影
玩偶頸枕組一物兩用，加價購699元。記者黃筱晴／攝影

家樂福 美妝 行李箱

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