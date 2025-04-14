快訊

高鐵過板橋站未停 補償措施出爐「退票價50%、贈精美禮品」

柬埔寨將180名涉詐台人遣送中國 外交部交涉未果嚴正抗議

焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

聽新聞
0:00 / 0:00

LADY M快閃高雄！滿999送蛋糕 還有限定草莓抹茶千層

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
義享快閃店推出「任選4片蛋糕＋保冷袋」方案，每套1,499元。圖／LADY M提供
義享快閃店推出「任選4片蛋糕＋保冷袋」方案，每套1,499元。圖／LADY M提供

知名甜點「LADY M」自2017年登台以來，將於4月17日起，首度於高雄義享時尚廣場開設為期2個月的快閃店，並針對快閃店推出獨家口味「草莓抹茶千層蛋糕」，還有多種優惠方案同步登場。

4月17日至6月15日期間，LADY M將於高雄義享時尚廣場一樓開設快閃店，並推出獨家限定口味「草莓抹茶千層蛋糕」，以粉嫩的草莓口味餅皮交疊出層次分明的細緻口感，內餡鮮奶油則融合抹茶茶香與草莓酸甜，擁有巧妙的平衡滋味，同時頂層並以乾燥草莓碎點綴，9吋售價2,800元，切片280元。

為歡慶高雄義享快閃店開幕，4月17日至4月20日連續4天，每日前30名單筆消費滿999元的顧客，即可獲贈「原味千層蛋糕」1片；開幕首日更加贈「品牌午餐袋」1個，限量30名，送完為止。針對快閃店還有2款首度亮相的新品組合，4月17日起推出「任選4片蛋糕＋保冷袋」，每套1,499元；5月17日推出「任選4片蛋糕＋蛋糕盤」，每套1,299元，均於義享快閃店搶先限量販售。

任選4片＋蛋糕盤，每套1,299元。圖／LADY M提供
任選4片＋蛋糕盤，每套1,299元。圖／LADY M提供
高想義享店獨家限定口味「草莓抹茶千層蛋糕 」，9吋2,800元、切片280元。圖／LADY M提供
高想義享店獨家限定口味「草莓抹茶千層蛋糕 」，9吋2,800元、切片280元。圖／LADY M提供

快閃 草莓

延伸閱讀

高市府率團赴韓交流考察 助在地品牌拓展國際商機

7-11攜手2大日本抹茶名店推「抹茶冰淇淋與生乳捲」！網路訂購一杯免30元超划算

草莓田鳥網13鳥慘死 保育類也難逃 苗栗縣府限令拆除

母親節蛋糕三選！今年趨勢：減糖、水果入餡、粉色登場

相關新聞

LADY M快閃高雄！滿999送蛋糕　還有限定草莓抹茶千層

知名甜點「LADY M」自2017年登台以來，將於4月17日起，首度於高雄義享時尚廣場開設為期2個月的快閃店，並針對快閃...

7-11攜手2大日本抹茶名店推「抹茶冰淇淋與生乳捲」！網路訂購一杯免30元超划算

炎夏將至，抹茶控準備尖叫！7-ELEVEN攜手兩大日本百年抹茶名店，推出兩款全新聯名抹茶甜點，分別為與京都傳統老茶舖「辻利茶舗」合作的「濃醇抹茶冰淇淋」，以及與抹茶名店「伊藤久右衛門」攜手打造的「抹茶生巧克力生乳捲」，話題新品一登場便引起甜點迷熱議。

半價喝星巴克！星巴克「大杯買一送一」連續2天 星冰樂系列任你點 特大杯「那堤、美式買1送1」foodpanda幫你送

星巴克買一送一！星巴克將於4/16、4/17連續兩日推出「集團同慶 好友分享日」，可享大杯飲品買一送一，星冰樂系列也適用，半價喝就是更過癮！

全聯30款獨家冰品8折起 水果系、優格系、甜點系全網羅

全聯迎夏季，推出首波「新冰報到」活動幫你解饞，即日起至4月17日，指定冰品享8折起優惠，超過30款獨家新品集結台、美、日...

超人氣「麵包強店」插旗新北！週末限定「20元麵包」銅板價 必買夯品「紅豆麵包、酥脆菠蘿」全都有

新莊人買爆！麵包控的烘焙愛店「善菓屋」4月進軍新北，歡慶開幕再推「20元麵包」優惠活動，招牌紅豆麵包領軍精選可口鹹甜品項，...

台灣限定！PIERRE HERMÉ「肉桂捲、母親節蛋糕」登場

擁有「甜點界畢卡索」美譽的「PIERRE HERMÉ」，今年由全球首位華裔行政主廚王家承（Jeffrey Wang）操刀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。