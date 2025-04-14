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LADY M快閃高雄！滿999送蛋糕 還有限定草莓抹茶千層
知名甜點「LADY M」自2017年登台以來，將於4月17日起，首度於高雄義享時尚廣場開設為期2個月的快閃店，並針對快閃店推出獨家口味「草莓抹茶千層蛋糕」，還有多種優惠方案同步登場。
4月17日至6月15日期間，LADY M將於高雄義享時尚廣場一樓開設快閃店，並推出獨家限定口味「草莓抹茶千層蛋糕」，以粉嫩的草莓口味餅皮交疊出層次分明的細緻口感，內餡鮮奶油則融合抹茶茶香與草莓酸甜，擁有巧妙的平衡滋味，同時頂層並以乾燥草莓碎點綴，9吋售價2,800元，切片280元。
為歡慶高雄義享快閃店開幕，4月17日至4月20日連續4天，每日前30名單筆消費滿999元的顧客，即可獲贈「原味千層蛋糕」1片；開幕首日更加贈「品牌午餐袋」1個，限量30名，送完為止。針對快閃店還有2款首度亮相的新品組合，4月17日起推出「任選4片蛋糕＋保冷袋」，每套1,499元；5月17日推出「任選4片蛋糕＋蛋糕盤」，每套1,299元，均於義享快閃店搶先限量販售。
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