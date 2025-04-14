LADY M快閃高雄！滿999送蛋糕　還有限定草莓抹茶千層

知名甜點「LADY M」自2017年登台以來，將於4月17日起，首度於高雄義享時尚廣場開設為期2個月的快閃店，並針對快閃店推出獨家口味「草莓抹茶千層蛋糕」，還有多種優惠方案同步登場。

4月17日至6月15日期間，LADY M將於高雄義享時尚廣場一樓開設快閃店，並推出獨家限定口味「草莓抹茶千層蛋糕」，以粉嫩的草莓口味餅皮交疊出層次分明的細緻口感，內餡鮮奶油則融合抹茶茶香與草莓酸甜，擁有巧妙的平衡滋味，同時頂層並以乾燥草莓碎點綴，9吋售價2,800元，切片280元。