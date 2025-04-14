布局日本 台灣旅遊業促成設立福岡台商服務中心

日本福岡縣豐前市「台商服務中心」今天開幕，由日本國際交流協會營運，協助台灣企業布局日本市場，這是中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽所促成，他目前也是日本國際交流協會會長。

李奇嶽創立的DoMo品牌，在東京投資經營多家旅宿，並於2017年爭取到國發基金入股，成為國發基金第一個投資的海外連鎖旅宿集團。他目前也是日本國際交流協會會長，促成中華民國全國商業總會與日本福岡縣豐前市合作，設立「台商服務中心」，並由日本國際交流協會營運。

李奇嶽告訴媒體，福岡縣豐前市「台商服務中心」是為協助台灣企業布局日本市場，這是日本首個針對台商設立的一站式落地服務平台，將協助台灣企業處理公司設立、稅務法規、銀行開戶、簽證申請等行政實務問題，並提供聯合辦公空間等資源，協助台商無縫落地營運，打造完整的在地支援網絡。

李奇嶽說，第一批進駐豐前市「台商服務中心」的企業，包含帝天公司與唯豐肉鬆，皆已由中華民國全國商業總會推薦並通過豐前市審查核准入駐。未來也將陸續有更多台商申請進駐，形成台商產業聚落效應。

豐前市「台商服務中心」今天開幕典禮，由中華民國全國商業總會理事長許舒博與豐前市長後藤元秀共同主持，外交部駐福岡辦事處處長陳銘俊、商總代表團以及豐前市地方政府多名代表都出席。

李奇嶽說，根據經濟部國貿署資料，日本為台灣第3大貿易夥伴，也是技術與外資的主要來源；2023年台日雙邊貿易總額高達757.69億美元，台對日投資達2.14億美元，日對台則為6.2億美元。

李奇嶽說，未來隨著台灣大型企業日月光進駐北九州設廠計畫持續推進，有望帶動半導體相關供應鏈一同拓展。豐前市也將憑藉區位與行政資源優勢，成為供應鏈企業落腳日本的首選據點。