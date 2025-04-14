寶格麗經典B.zero1戒指翻轉美學變身鏈節！新設計亮相

源自羅馬的高級精品品牌寶格麗（BVLGARI），在1999年之際，大膽融合羅馬靈感、工業設計與精湛工藝，創造出第一枚 B.zero1 戒指，是極具代表性的千禧年前瞻設計。到現今千變萬化的外形，B.zero1 始終是寶格麗的經典之作；2025 年，B.zero1 延續前衛大膽實驗精神，推出包括Rock Chain系列在內共八款新作，是B.zero1永恆的經典款式對當代脈動的正面回應。

B.zero1 系列在其標誌性美學的基礎上，進一步探索與時俱進的Rock Chain系列，推出的三件式珠寶套組以及兩條密鑲鑽石手鍊，以流暢靈活、交錯相扣的鍊結，重新演繹了B.zero1戒指俐落、簡約、雕塑感十足的輪廓。三件式套組採用黃K金鑄造，包含一條項鍊、一對耳環與一條手鍊ㄤ經典B.zero1墜飾成邊緣鑲飾黑色陶瓷，展現Rock Chain系列固有的搖滾風範；漸縮鍊節設計的設計巧妙融入垂墜耳環造型之中，下端鑲有兩顆圓形明亮切割鑽石，增添耀眼光芒。兩款密鑲鑽石手鍊則採用玫瑰金與白K金製作，能與現有系列中的同款項鍊及耳環相互搭配。