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開業才1年！王品「朝粥幫」熄燈 連收3品牌理由曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
朝粥幫提供有「龍蝦海皇粥」等不同粥品。圖／王品提供
朝粥幫提供有「龍蝦海皇粥」等不同粥品。圖／王品提供

王品旗下中餐品牌「朝粥幫」，自2024年2月開幕，主打砂鍋粥為主的中華料理，但是近期低調結束營業。加上去年歇業的頂級牛排「The WANG」、韓式料理「初瓦」，乃是王品近半年第3個結束營業的品牌。王品也表示，集團今年啟動品牌重整計畫，採取「品牌收斂」與「資源聚焦」雙軌並進，並持續優化品牌結構，聚焦高潛力餐飲事業。

朝粥幫自2024年2月底開幕，店址鄰近台北條通商圈，店內以「砂鍋粥」為基礎，提供金龍、銀鳳及琥珀等3種口味的粥底，並搭配不同的食材，設計出干貝鮮蝦粥、鮑魚土雞粥、中卷鱸魚粥、龍蝦海皇粥等7款砂鍋粥。同時還有「不見臭豆腐」、「雪花鍋巴蝦仁」、「板燒花椒蛋」、「酸湯肥牛」等中華料理。

王品集團表示，「朝粥幫」已於2月28日起暫停營業，原地將以王品集團其他品牌進駐，感謝消費者的支持。今年集團啟動品牌重整計畫，採取「品牌收斂」與「資源聚焦」雙軌並進，並持續優化品牌結構，聚焦高潛力餐飲事業。

王品並表示，自2018年以來，王品集團不斷成立新品牌，集團定期檢視消費者的喜愛程度，調整營運資源，以最優質的品牌提供消費者多元用餐選擇，並提升營運績效，希望達到最佳經營配置，從餐飲品類、餐廳選址都能更有競爭力，期許符合消費者的期待。今年也看好台灣餐飲市場，將會持續展店，將經營重心集中於已具市場規模、月營收破億元且具成長動能強勁品牌。

品牌 料理 消費者

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