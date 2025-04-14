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LOEWE最美新包馬德里！柔軟大容量 不對稱超時髦
LOEWE於在巴黎文森城堡舉行的 2025 春夏女裝展中首度亮相品牌最新包款Madrid包，並於4月3日起全球上市。這款包以馬德里為名，擁有柔美的梯形輪廓，以高級光滑軟皮製作，紀念品牌於1846年在馬德里創業，皮革工坊至今仍設於當地。
Madrid包兩側有大褶，包身以粗皮繩肩帶束緊，肩帶兩端包覆柔軟肩墊。經特別研製的小牛皮觸感柔滑綻放含蓄光澤，內部配上納帕皮革襯裡。袋口有搶眼的長拉鏈，帶點不對稱美感，包口磁扣鑲華麗的金色Pebble，為包包增添高雅奢華的亮點。包包能隨使用需求調整肩背或手拿，充滿設計巧妙。Madrid包備有大、中及小尺碼，提供黑色、深酒紅色、橄欖綠色及焦紅色等款式以供選擇，亦有鱷魚皮革款式。
同時曝光的還有由品牌大使加拿大女演員兼導演 Taylor Russell 擔綱演出的最新2025春夏廣告，於西班牙加泰羅尼亞Collsacabra山區取景，由知名攝影師David Sims操刀掌鏡，捕捉Taylor Russell拿著包包在雲霧繚繞長滿青苔的山林中赤腳漫步的飄逸意境。
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