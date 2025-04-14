LOEWE最美新包馬德里！柔軟大容量 不對稱超時髦

LOEWE於在巴黎文森城堡舉行的 2025 春夏女裝展中首度亮相品牌最新包款Madrid包，並於4月3日起全球上市。這款包以馬德里為名，擁有柔美的梯形輪廓，以高級光滑軟皮製作，紀念品牌於1846年在馬德里創業，皮革工坊至今仍設於當地。

Madrid包兩側有大褶，包身以粗皮繩肩帶束緊，肩帶兩端包覆柔軟肩墊。經特別研製的小牛皮觸感柔滑綻放含蓄光澤，內部配上納帕皮革襯裡。袋口有搶眼的長拉鏈，帶點不對稱美感，包口磁扣鑲華麗的金色Pebble，為包包增添高雅奢華的亮點。包包能隨使用需求調整肩背或手拿，充滿設計巧妙。Madrid包備有大、中及小尺碼，提供黑色、深酒紅色、橄欖綠色及焦紅色等款式以供選擇，亦有鱷魚皮革款式。