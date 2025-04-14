4月14日「黑色情人節」單身萬歲！「每月14日情人節系列」慶祝方式整理包

2月14日西洋情人節 、3月14日白色情人節 大家都很熟悉，但其實一年之中每個月14日都有情人節，而且主題和慶祝方式大不同！

4月14日就是黑色情人節 （Black Day），起源於韓國，專門為了在西洋情人節、白色情人節都沒有收到禮物或仍是單身的人，打造一個彼此慰藉、互相陪伴的節日。在這一天，單身的男女們會穿黑色衣服、聚在一起吃韓式炸醬麵（짜장면），彼此調侃、吐槽感情空白或慶祝單身自由。

圖／AI生成

現在也有不少人把黑色情人節當作慶祝單身生活的快樂節日，買黑巧克力或喜歡的東西犒賞自己，還有「單身派對」、「脫單聯誼」之類的活動。

同步奉上「每月14日情人節系列」主題和慶祝方式整理包，一定要儲存喔～只是看完這一大串，再想到520、七夕、生日、聖誕節、各種紀念日...都必須費盡心思準備送禮或驚喜之後，希望大家還能有求生意志，錢包可要控管好啊XD...還是說乾脆一點只要過黑色情人節就好？

●1月14日「日記情人節（Diary Day）」

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是韓國「每月14日情人節文化」的開場篇，象徵新年的開始與愛情的啟程。情侶互送封面有年份（如2025）或愛情主題圖案的日記本、行事曆，把想去的地方、節日行程或驚喜活動寫在裡面；也可搭配送筆、可愛貼紙、便條紙等，讓寫日記更有儀式感。

●2月14日「西洋情人節（Valentine's Day）」

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送花、送禮物、燭光晚餐...各種討歡心的方式，或是想要告白、求婚，都可以選在這個別具意義的日子。不過在日、韓等地，2月14日通常是女生送巧克力給喜歡的男生，日本女生還會區分為「本命巧克力」（給愛慕對象）、「義理巧克力」（給同事或朋友）、「友巧」（給閨蜜）。

●3月14日「白色情人節（White Day）」

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有了2月14日西洋情人節女生送巧克力給愛慕對象的傳統，那男生當然要回禮啦！所以3月14日就被定為白色情人節，男生如果對送禮給自己的女生有好感，在這一天可以送她白巧克力、糖果或小禮物，也可安排浪漫約會或驚喜，還有不少人會選擇這一天回應曖昧或正式成為情侶。

●4月14日「黑色情人節（Black Day）」

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如果西洋情人節、白色情人節都沒有收到禮物或仍是單身的人，黑色情人節就是彼此慰藉、陪伴的節日。參與這天的聚會常見dress code是「黑色」，象徵單身身份，韓式炸醬麵、黑巧克力等黑色食物也是主角。

●5月14日「黃色情人節（Yellow Day）」

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為了延續4月14日黑色情人節的「單身文化」，黃色象徵希望、陽光與新開始，因此這一天鼓勵單身的人走出孤單、勇敢尋找新戀情。可以穿上黃色的衣服或配件（如黃T、黃絲巾），聚會或聯誼時常點韓式或印度黃咖哩一起吃。

●5月14日「玫瑰情人節（Rose Day）」

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沒錯，這一天同時有兩個情人節！5月是韓國百花盛開的季節，而玫瑰代表愛情，因此這天是情侶公開表達愛意的日子。可以互送玫瑰花，例如紅玫瑰（熱情）、粉玫瑰（溫柔）、白玫瑰（純潔），也可以穿情侶裝一起逛花市或郊遊踏青。

●6月14日「親吻情人節（Kiss Day）」

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相較於2月與3月的情人節更傾向於送禮、告白，「Kiss Day」則代表兩人感情更進一步、進入甜蜜期；而親吻象徵信任與親密，因此也被視為「戀人認證日」，鼓勵情侶大方公開親吻，傳遞浪漫愛意。

●7月14日「銀色情人節（Silver Day）」

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銀色在文化中常與承諾、信任有關，代表兩人感情從熱戀進入認真規劃未來的階段。最經典的慶祝方式就是互送銀飾（如銀戒指、項鍊、手鍊），或是戴上對戒或情侶飾品；這天也常安排「見家長」，將戀情更進一步公開並獲得認可。

●8月14日「綠色情人節（Green Day）」

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綠色代表自然、和平與新的開始，在這天鼓勵情侶走出城市、親近大自然，像是踏青、野餐、郊遊等，拍情侶合照更是當天的熱門活動之一。許多人會選擇綠色系的穿搭，抹茶甜點、綠葡萄蛋糕、綠茶拿鐵等綠色系食物也不可少。

●9月14日「音樂情人節（Music Day）」、「相片情人節（Photo Day）」

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雖然這天有兩個情人節，但多半會合併慶祝，因為音樂與照片都是回憶的收藏，情侶可以一起參加演唱會或音樂節、唱KTV、播放定情歌曲，或是互送耳機、音樂盒等禮物；當然也要拍下合照，在IG、FB、Threads上打卡放閃。

●10月14日「葡萄酒情人節（Wine Day）」

圖／AI生成 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接秋天的到來，情侶會到餐廳享用搭配葡萄酒的燭光晚餐，營造浪漫氛圍；如果不想外出，也可以在家裡準備簡單的餐點，搭配葡萄酒，共享溫馨時光。

●11月14日「橙色情人節（Orange Day）」、「電影情人節（Movie Day）」

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情侶一起享用橙汁，是這天的經典儀式感，不妨安排戶外活動或早午餐，在陽光下共度悠閒時光；可以搭配橘色情侶裝、配飾，或是送上橙色系的花束或小禮物。還有，不論是到電影院約會或是宅家看片，這天就是要「共享一部電影」。

●12月14日「擁抱情人節（Hug Day）」

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經過一整年的情人節洗禮，到這個時候應該累了吧（誤）...這天是韓國「每月14日情人節」系列的年末壓軸篇，主題很簡單，就是「抱抱」！不僅情侶可以擁抱對方表達愛意、拍下親密擁抱的合照打卡，或是送毛衣、圍巾等象徵溫暖擁抱的禮物，家人、朋友甚至自己都可以獻上一個大大的擁抱。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康