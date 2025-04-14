全家「世界地球日」推綠色蔬食、OATLY燕麥奶新品 限時7天自備杯加碼省8元

響應4月22日世界地球日，全家便利商店再度發揮永續通路影響力，提出「綠色蔬食」、「環保雨具」2大低碳生活提案，更同步推出多項優惠與活動，4月16日至22日限時7天，自備杯購買現調飲品加碼現折8元；即日起至5月13日，凡購買植覺生活全品項、使用自備杯或購買店內環保杯產品，即可獲得會員APP抽獎券，有機會獲得空拍機、保溫瓶、野餐墊與Let's Café經典美式100杯等多項好禮。

全家自2023年推出蔬食品牌「植覺生活」以來，全家全台4,300家門市常態供應近30款全餐期蔬食鮮食，年減碳量達1,200萬公斤，並於250間門市設置常溫蔬食貨架，提供逾百項素食罐頭、零食、泡麵等商品，還可透過App「地圖趣」便利查詢，打造一站式便利蔬食採買。

觀察到國人對彈性蔬食需求持續上升，自4月16日起「植覺生活」再推5款新品，包括與素食品牌隨緣聯名的「大口麻婆豆腐飯糰」，結合麻辣醬、豆腐與素肉末，香辣夠味；主食則有「香麻滷時蔬餐盒」與「鐵板什蔬炒泡麵」，搭配多種蔬菜、滷汁與黑胡椒醬，營養飽足；輕食部分則有「好多菜三明治」、「厚蛋時蔬握沙拉」，提供清爽、均衡的新選擇。此外，Let’s Café也同步推出OATLY燕麥奶搭配拿鐵與紅茶，擴大植物奶飲品版圖。