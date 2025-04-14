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全家「世界地球日」推綠色蔬食、OATLY燕麥奶新品 限時7天自備杯加碼省8元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Let’s Café亦推出新品「OATLY燕麥奶」選搭拿鐵與紅茶，提供更多元的綠色飲食。圖／全家便利商店提供
Let’s Café亦推出新品「OATLY燕麥奶」選搭拿鐵與紅茶，提供更多元的綠色飲食。圖／全家便利商店提供

響應4月22日世界地球日，全家便利商店再度發揮永續通路影響力，提出「綠色蔬食」、「環保雨具」2大低碳生活提案，更同步推出多項優惠與活動，4月16日至22日限時7天，自備杯購買現調飲品加碼現折8元；即日起至5月13日，凡購買植覺生活全品項、使用自備杯或購買店內環保杯產品，即可獲得會員APP抽獎券，有機會獲得空拍機、保溫瓶、野餐墊與Let's Café經典美式100杯等多項好禮。

全家自2023年推出蔬食品牌「植覺生活」以來，全家全台4,300家門市常態供應近30款全餐期蔬食鮮食，年減碳量達1,200萬公斤，並於250間門市設置常溫蔬食貨架，提供逾百項素食罐頭、零食、泡麵等商品，還可透過App「地圖趣」便利查詢，打造一站式便利蔬食採買。

觀察到國人對彈性蔬食需求持續上升，自4月16日起「植覺生活」再推5款新品，包括與素食品牌隨緣聯名的「大口麻婆豆腐飯糰」，結合麻辣醬、豆腐與素肉末，香辣夠味；主食則有「香麻滷時蔬餐盒」與「鐵板什蔬炒泡麵」，搭配多種蔬菜、滷汁與黑胡椒醬，營養飽足；輕食部分則有「好多菜三明治」、「厚蛋時蔬握沙拉」，提供清爽、均衡的新選擇。此外，Let’s Café也同步推出OATLY燕麥奶搭配拿鐵與紅茶，擴大植物奶飲品版圖。

隨著梅雨季將至，全家更率業界之先，將再生塑膠導入雨具商品，包括防風環保自動傘、前扣式輕量雨衣與套入式環保輕量雨衣等，導入符合歐盟6P free無毒材質，預估每年可減少約6萬公斤一次性塑膠使用。

全家植覺生活5款新品上市，首推隨緣聯名大口麻婆豆腐飯糰、香麻滷時蔬餐盒。圖／全家便利商店提供
全家植覺生活5款新品上市，首推隨緣聯名大口麻婆豆腐飯糰、香麻滷時蔬餐盒。圖／全家便利商店提供
全家於全台250間店舖導入常溫蔬食貨架，蒐羅超過百項蔬素食商品，主打「方便即食」、「品類多元」、「地圖趣便利查詢」3大特色。圖／全家便利商店提供
全家於全台250間店舖導入常溫蔬食貨架，蒐羅超過百項蔬素食商品，主打「方便即食」、「品類多元」、「地圖趣便利查詢」3大特色。圖／全家便利商店提供
全家響應世界地球日，植覺生活30款鮮食搶攻全餐期 ，百項常溫蔬食商品專架擴大導入。圖／全家便利商店提供
全家響應世界地球日，植覺生活30款鮮食搶攻全餐期 ，百項常溫蔬食商品專架擴大導入。圖／全家便利商店提供
全家今年起針對雨具、雨衣全系列商品，率業界之先導入再生塑膠之運用，包含透明傘、布傘、輕便雨衣等，預估1年可減少近6萬公斤的一次性塑膠。圖／全家便利商店提供
全家今年起針對雨具、雨衣全系列商品，率業界之先導入再生塑膠之運用，包含透明傘、布傘、輕便雨衣等，預估1年可減少近6萬公斤的一次性塑膠。圖／全家便利商店提供
輕食部分有「好多菜三明治」、「厚蛋時蔬握沙拉」，清爽又開胃，適合愛吃菜、注重健康的消費者。圖／全家便利商店提供
輕食部分有「好多菜三明治」、「厚蛋時蔬握沙拉」，清爽又開胃，適合愛吃菜、注重健康的消費者。圖／全家便利商店提供

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