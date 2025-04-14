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全聯30款獨家冰品8折起 水果系、優格系、甜點系全網羅

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
吃冰不怕負擔，優格系雪糕、甜筒、冰淇淋大滿足。圖／全聯福利中心提供
吃冰不怕負擔，優格系雪糕、甜筒、冰淇淋大滿足。圖／全聯福利中心提供

全聯迎夏季，推出首波「新冰報到」活動幫你解饞，即日起至4月17日，指定冰品享8折起優惠，超過30款獨家新品集結台、美、日、泰系品牌，讓冰品控大呼過癮，購買指定品牌單筆滿99元再贈滿額折價券（限量30萬張）。

聯名新品首推與人氣手搖飲品牌大苑子聯名的「愛文芒果冰棒」、「莓好時光雪糕」，每盒4入特價129元；還有CoCo都可的熱銷回歸款「奶茶三兄弟雪糕」，特價每盒不到百元，比喝手搖飲還便宜。

沁涼清爽的水果系冰品也是主打，全聯獨賣「杜老爺芒果青」第2件5折，百吉與佳興檸檬汁聯手推出的「檸檬/蜂蜜檸檬棒棒冰」也只要99元；桂冠冰菓室推出的芒果、水蜜桃石榴雪酪則主打多層次果肉口感，每盒4入109元。近年榴槤系冰品人氣飆升，全聯主打獨家「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」4入只要99元，「國王榴槤雪糕」更將於4月18日起推出6入108元限時優惠。

爽口無負擔的優格系冰品，獨家推與「法朋烘焙甜點坊」聯名的「阿奇儂 × 法朋優雅琺果-草莓優格雪糕/藍莓優格雪糕」，每盒4入99元；還有「ELLE x 小美果漾巴黎雪糕」、杜老爺草莓優格甜筒、質立希臘式優格冰淇淋等新品也同步登場。另有日本泡芙名店Beard papa's與小美冰淇淋合作的「香草卡士達冰淇淋」回歸，每袋6入特價204元。

此外，美食YouTuber古娃娃創立品牌WA!COOKIES推出的獨家新品「百香金萱茶冰淇淋」，還有甜點風格「WA!COOKIES夾心雪酥-太妃糖起司蛋糕」、「哈根達斯黑白香草巧克力流心雪酥」也都有限時特價別錯過。

不用飛出國！榴槤系冰品崛起，全聯新品齊發。圖／全聯福利中心提供
不用飛出國！榴槤系冰品崛起，全聯新品齊發。圖／全聯福利中心提供
消暑解渴最推水果冰，古早味的芒果青冰全聯獨家第2件5折。圖／全聯福利中心提供
消暑解渴最推水果冰，古早味的芒果青冰全聯獨家第2件5折。圖／全聯福利中心提供
大苑子芒果冰沙、草莓雪糕、CoCo奶茶三兄弟雪糕，手搖飲名店新冰報到。圖／全聯福利中心提供
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名店夢幻聯名、大勢榴槤冰都在全聯，指定品項8折起。圖／全聯福利中心提供
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全聯大冰箱蓄勢待發，30款獨家冰品報到。圖／全聯福利中心提供
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