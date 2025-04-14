藝術文化美食新地標！絕美LV米蘭之家 頂尖餐廳必訪

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於米蘭設計周期間重新開幕蒙特拿破崙大街2號的Palazzo Taverna專賣店，整棟的古蹟包括時裝店與Da Vittorio Café Louis Vuitton咖啡廳，並與路易威登義大利首間概念餐廳DaV by Da Vittorio Louis Vuitto相互毗鄰。品牌並於此文化、設計與美食的全新地標展出2025家居系列，其中包括米蘭設計週期間首登場的全新Signature。

全新開幕的蒙特拿破崙大街專賣店，以LV與義大利間的羈絆為設計主題。這洞位於米蘭時尚名街的19世紀古蹟建築，擁有米蘭典型住宅型態casa di ringhiera風格庭院，建築工程知名設計師Peter Marino負責，並特地選用義大利當地的高級建材打造。樓梯間壁紙是以當地古老工藝貼飾的漆面羊皮壁紙，融入品牌經典棋盤格圖案，設計細節都以義大利知名地標建築為發想。

一樓展售鞋履、女裝成衣，並設有預約顧客專用的私人沙龍。每個房間與所有區域都收藏著豐富的當代藝術品，搭配義大利風格的經典名家設計家具。二樓整層樓用於展示路易威登家居系列的五個主要系列。Objets Nomades系列將會設置常駐展示區，並有專為特殊遊戲規劃的寬闊角落，以及以品牌創辦人Asnières老宅餐廳擺設為靈感的Art de la Table餐桌藝術作品系列展示區。

從庭院中央的樓梯前往的地下室則是男裝系列展示區。與獲得米其林三星殊榮的Da Vittorio餐飲集團（Cerea家族）合作的咖啡館Da Vittorio Café Louis Vuitton進駐Palazzo Taverna的原本中央庭院，可從蒙特拿破崙大街或專賣店的中庭進入。玻璃天花板營造出溫室的景緻，所有綠植規劃均出自米蘭景觀建築師Marco Bay之手。咖啡館菜單主打「奢華小吃」，融合當地和全球風味，以時令食材創作的客製化料理，招牌菜色為義大利經典三色的烤三明治、多元的蛋料理、以及經典的路易威登甜點。