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藝術文化美食新地標！絕美LV米蘭之家 頂尖餐廳必訪

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登米蘭蒙特拿破崙大街2號的專賣店重新開幕。圖／路易威登提供
路易威登米蘭蒙特拿破崙大街2號的專賣店重新開幕。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於米蘭設計周期間重新開幕蒙特拿破崙大街2號的Palazzo Taverna專賣店，整棟的古蹟包括時裝店與Da Vittorio Café Louis Vuitton咖啡廳，並與路易威登義大利首間概念餐廳DaV by Da Vittorio Louis Vuitto相互毗鄰。品牌並於此文化、設計與美食的全新地標展出2025家居系列，其中包括米蘭設計週期間首登場的全新Signature。

全新開幕的蒙特拿破崙大街專賣店，以LV與義大利間的羈絆為設計主題。這洞位於米蘭時尚名街的19世紀古蹟建築，擁有米蘭典型住宅型態casa di ringhiera風格庭院，建築工程知名設計師Peter Marino負責，並特地選用義大利當地的高級建材打造。樓梯間壁紙是以當地古老工藝貼飾的漆面羊皮壁紙，融入品牌經典棋盤格圖案，設計細節都以義大利知名地標建築為發想。

一樓展售鞋履、女裝成衣，並設有預約顧客專用的私人沙龍。每個房間與所有區域都收藏著豐富的當代藝術品，搭配義大利風格的經典名家設計家具。二樓整層樓用於展示路易威登家居系列的五個主要系列。Objets Nomades系列將會設置常駐展示區，並有專為特殊遊戲規劃的寬闊角落，以及以品牌創辦人Asnières老宅餐廳擺設為靈感的Art de la Table餐桌藝術作品系列展示區。

從庭院中央的樓梯前往的地下室則是男裝系列展示區。與獲得米其林三星殊榮的Da Vittorio餐飲集團（Cerea家族）合作的咖啡館Da Vittorio Café Louis Vuitton進駐Palazzo Taverna的原本中央庭院，可從蒙特拿破崙大街或專賣店的中庭進入。玻璃天花板營造出溫室的景緻，所有綠植規劃均出自米蘭景觀建築師Marco Bay之手。咖啡館菜單主打「奢華小吃」，融合當地和全球風味，以時令食材創作的客製化料理，招牌菜色為義大利經典三色的烤三明治、多元的蛋料理、以及經典的路易威登甜點。

僅供應義大利料理的DaV by Da Vittorio Louis Vuitton餐廳位於巴古塔街1號（Via Bagutta 1 ），裝潢風格走現代風格，採用鮮明歡樂的色彩營造氣氛，包括橘色與粉紅色的路易威登Art de la Table系列盤子、玻璃杯和餐具。兩層樓的餐廳共提供48個座位，走鼓勵分食的「休閒高端餐飲」路線，彷彿走進傳統的威尼斯小餐館，並運用有趣新穎的手法、採用當地新鮮食材，結合路易威登的經典標誌和傳統意大利名菜如米蘭傳統菜餚「osso buco」燉小牛膝、拿坡里pacchero大管麵等。

家具系列展間。圖／路易威登提供
家具系列展間。圖／路易威登提供
餐廳內部一隅。圖／路易威登提供
餐廳內部一隅。圖／路易威登提供
ENRICO與ROBERTO CEREA。圖／路易威登提供
ENRICO與ROBERTO CEREA。圖／路易威登提供
DaV by Da Vittorio Louis Vuitton餐廳正門入口。圖／路易威登提供
DaV by Da Vittorio Louis Vuitton餐廳正門入口。圖／路易威登提供
餐廳內部一隅。圖／路易威登提供
餐廳內部一隅。圖／路易威登提供
Da Vittorio Café Louis Vuitton咖啡館菜色。圖／路易威登提供
Da Vittorio Café Louis Vuitton咖啡館菜色。圖／路易威登提供
路易威登米蘭蒙特拿破崙大街2號的專賣店內部一隅。圖／路易威登提供
路易威登米蘭蒙特拿破崙大街2號的專賣店內部一隅。圖／路易威登提供
路易威登米蘭蒙特拿破崙大街2號的專賣店重新開幕。圖／路易威登提供
路易威登米蘭蒙特拿破崙大街2號的專賣店重新開幕。圖／路易威登提供
Da Vittorio Café Louis Vuitton咖啡館。圖／路易威登提供
Da Vittorio Café Louis Vuitton咖啡館。圖／路易威登提供

米蘭 義大利 設計師

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