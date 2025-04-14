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有行旅／今秋 慢遊普羅旺斯

聯合報／ 本報訊

有行旅攜手頂級精品ＶＩＰ御用旅行講師Leah，推出獨家慢遊普羅旺斯Long Stay之旅，在羅萊夏朵精品莊園連泊七晚，以呂貝隆為中心，深入七座魅力小城，走訪千泉之城艾克斯、米其林三星級推薦山城萊博、天空之城戈爾德、索格島、電影取景地庫庫隆、卡瑪格等。旅程還會走訪傳奇莊園馬納德．羅蘭和塞尚畫室。

有行旅「賴在普羅旺斯不想走」十天九夜旅程，九月七日至九月十六日。報名請洽02-8643-3517、8643-3959，或瀏覽有行旅官網https://reurl.cc/6K5KZr

米其林 魅力

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