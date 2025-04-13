黑色情人節「炸醬麵86折」！姓名有水字邊 泰奶買1送1
為讓台灣民眾體驗泰式美食，「帕泰家」今年推出「帕泰家甘藍手卷」，源自泰國當地傳統小吃Miang Kham（蜜延堪），將柔軟的甘藍葉捲成漏斗形狀，放入雞肉丁、檸檬角、辣椒、紅蔥頭、花生碎、薑，以及主廚特調的羅旺醬料一次捲起，一口就可品嚐到爽脆口感和獨特的清新香氣，每份258元。另外4月13日為泰國潑水節，因此自即日起至4月30日期間，凡平日至日全台6間門市用餐，該桌任一人姓名任一字有「水」字邊（例：江、洪、淑、浩、清等字），即享「泰式奶茶買1送1」優惠。另活動期間，凡店內用餐消費滿888元即可參與抽獎，有機會獲得「雙人4天3夜泰國曼谷米其林之旅」，還有兩人套餐、個人獨享餐等獎項。
4月14日在韓國為「黑色情人節」，當天單身男女們習慣穿著全黑，聚在一起宣示單身。豆府餐飲集團集結旗下三大韓式品牌，以「4.14單身我驕傲」為主題，推出「讓炸醬麵永遠愛你」促銷活動。4月14日，跟朋友相約穿著黑色衣服到「北村豆腐家」用餐，點任一主餐即享14元升級韓式炸醬麵。「韓姜熙的小廚房」用餐可享「韓式炸醬麵」86折優惠。凡穿著黑色衣服到「涓豆腐」用餐，加購「韓式炸醬麵伴手禮」也有86折優惠。每店優惠限140份
豆府餐飲集團旗下「阿達師五星麵舖」，為慶祝品牌3週年，4月18日至4月27日，身分證字號裡面有兩個5，或者姓名中有「五」或「星」字，點超值套餐贈「蒜蓉燙時蔬」1份，價值58元，每日每店限量30份。4月21日中午官方粉絲團將會公布優惠券領取序號，會員輸入序號，即可領取到「55折優惠券」，憑券到店享用椒麻炸彈麵、純肉骨茶湯、三品小菜，優惠價147元。
饗賓餐旅旗下蔬食Buffet「果然匯」推出春季「塔可餅」主題餐檯，提供墨西哥辣味咖哩若丸、義式橄欖油烤時蔬、天貝及新鮮酪梨等配料，可以搭配酥脆的塔可餅，晚餐時段還有印度麥餅可供搭配。另外果然匯也與「禾乃川國產豆製所」合作，推出「柚香味噌豆包串燒」、「腐乳翠碧綠」，還有「藍莓優格旦糕」、「芝麻黑豆乳小泡芙」、「蜜豆磅蛋糕」與「蔓越莓豆渣酥餅」等4款甜點。5月18日前用餐並完成社群任務，還有機會獲得果然匯餐券、禾乃川國產豆製所電商優惠券等不同贈禮。
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