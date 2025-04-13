蘋果WWDC挑戰賽 台灣學生蟬聯獲獎！分享2大得獎秘技
蘋果WWDC年度全球開發者大會將於台灣時間2024年6月10日至6月14日舉行，會中除了聚焦蘋果各平台軟體的最新技術與創新，並提供與Apple專家交流的機會之外，蘋果每年也都會在3月底率先公布Swift Student Challenge學生挑戰賽的獲獎者，有機會前往WWDC現場與全球開發者一起交流。
今年Swift Student Challenge共有3位優秀的台灣學生獲獎，其中中原大學的江竑燁今年是2度獲獎，並將在6月前往Apple Park。而逢甲大學畢業，目前在美國華盛頓大學就學中的余睿霖，則是連續3年參賽，今年首度獲獎。
江竑燁去年的得獎作品「MyGoal」是一款幫助用戶設定目標、在一步步達成的過程中持續確認自己是否有熱誠，進而找到未來真正想要做的事情的App。今年他則是將他先前的目標延續落實，得獎作品「Swift Hub」是以Swift code社群為核心，打造了類似LinkedIn功能的開發者交流App，串連起各校對程式設計有想法的學生同好。
江竑燁分享他這幾年參賽的觀察，發現得獎作品有2大類，一是使用最新科技、可以展現創新高超的技術實力，另一類則是可以實際解決現有問題，並具有故事力。
另一位得獎者余睿霖，前2次參賽都因為設計過於複雜而未獲獎，這次的得獎作品「森林守護者Forest Guardian」是以環境永續為主題的故事書App，使用AI生成像素風格圖案，讓用戶在每個關卡選擇是否成為森林守護者，內含小遊戲如撲滅野火、撿垃圾等，並根據選擇影響森林健康分數，希望透過有趣方式喚醒用戶了解生態的重要性。
有趣的是，今年獲獎學生不約而同都提到了AI在開發中的角色， 余睿霖將AI視為助手和導師，是輔助工具而非取代者，可幫助優化程式碼，加快檢核驗證的時間。江竑燁則是透過與AI合作，利用搜尋功能快速找到相關資源並應用於程式碼，加速開發過程。他們也都相當期待今年WWDC發表更多蘋果在AI上的發展，尤其是對開發者有幫助的AI工具。
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