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超模Gigi Hadid上流社會名媛高級感 靠手裡抱的這款包
Miu Miu推出2025全新包款形象廣告，由超模Gigi Hadid擔綱演繹、攝影師Steven Meisel掌鏡，以20世紀上流社會肖像照的雋永意象為靈感，將品牌標誌性matelassé工藝與其擁有的女性一同定格於永恆。系列形象繪畫與攝影、現在與過去之間，有一種永存且耐人尋味的模糊性，向歷史風格、寫實主義與非寫實主義致敬。
每張形象照皆以獨特的數位方式手工「繪製」而成，微妙的色調層次既偶然又真實，回應筆觸之作。肖像畫面分為數個層面，首先是Gigi Hadid與鮮豔色彩構成的個性對比；再來是Miu Miu matelassé特殊的縫製手法打造的經典的Wander與Arcadie包款，全新的麂皮材質展現出如絲絨般柔潤細膩的觸感，並帶來柔和溫暖的氛圍；從多個角度捕捉拍攝過程，組合而成的動態影像則形成人物的內心獨白，為肖像注入生命力。
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