超模Gigi Hadid上流社會名媛高級感 靠手裡抱的這款包

Miu Miu推出2025全新包款形象廣告，由超模Gigi Hadid擔綱演繹、攝影師Steven Meisel掌鏡，以20世紀上流社會肖像照的雋永意象為靈感，將品牌標誌性matelassé工藝與其擁有的女性一同定格於永恆。系列形象繪畫與攝影、現在與過去之間，有一種永存且耐人尋味的模糊性，向歷史風格、寫實主義與非寫實主義致敬。

全新Miu Miu包款形象廣告受20世紀上流社會肖像照所啟發。圖／Miu Miu提供 超模Gigi Hadid演繹全新Miu Miu包款形象廣告。圖／Miu Miu提供