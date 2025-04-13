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超模Gigi Hadid上流社會名媛高級感 靠手裡抱的這款包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新Miu Miu包款形象廣告受20世紀上流社會肖像照所啟發。圖／Miu Miu提供
全新Miu Miu包款形象廣告受20世紀上流社會肖像照所啟發。圖／Miu Miu提供

Miu Miu推出2025全新包款形象廣告，由超模Gigi Hadid擔綱演繹、攝影師Steven Meisel掌鏡，以20世紀上流社會肖像照的雋永意象為靈感，將品牌標誌性matelassé工藝與其擁有的女性一同定格於永恆。系列形象繪畫與攝影、現在與過去之間，有一種永存且耐人尋味的模糊性，向歷史風格、寫實主義與非寫實主義致敬。

全新Miu Miu包款形象廣告受20世紀上流社會肖像照所啟發。圖／Miu Miu提供
全新Miu Miu包款形象廣告受20世紀上流社會肖像照所啟發。圖／Miu Miu提供
超模Gigi Hadid演繹全新Miu Miu包款形象廣告。圖／Miu Miu提供
超模Gigi Hadid演繹全新Miu Miu包款形象廣告。圖／Miu Miu提供

每張形象照皆以獨特的數位方式手工「繪製」而成，微妙的色調層次既偶然又真實，回應筆觸之作。肖像畫面分為數個層面，首先是Gigi Hadid與鮮豔色彩構成的個性對比；再來是Miu Miu matelassé特殊的縫製手法打造的經典的Wander與Arcadie包款，全新的麂皮材質展現出如絲絨般柔潤細膩的觸感，並帶來柔和溫暖的氛圍；從多個角度捕捉拍攝過程，組合而成的動態影像則形成人物的內心獨白，為肖像注入生命力。

超模Gigi Hadid演繹全新Miu Miu包款形象廣告。圖／Miu Miu提供
超模Gigi Hadid演繹全新Miu Miu包款形象廣告。圖／Miu Miu提供
全新Miu Miu包款形象由攝影師Steven Meisel掌鏡。圖／Miu Miu提供
全新Miu Miu包款形象由攝影師Steven Meisel掌鏡。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander matelassé麂皮肩背包，12萬5,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander matelassé麂皮肩背包，12萬5,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander matelassé麂皮肩背包，12萬5,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander matelassé麂皮肩背包，12萬5,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander matelassé麂皮肩背包，89,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander matelassé麂皮肩背包，89,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander matelassé麂皮肩背包，89,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Wander matelassé麂皮肩背包，89,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Arcadie matelassé納帕皮革肩背包，10萬5,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Arcadie matelassé納帕皮革肩背包，10萬5,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Arcadie matelassé麂皮肩背包，11萬5,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Arcadie matelassé麂皮肩背包，11萬5,000元。圖／Miu Miu提供

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