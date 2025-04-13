FENDI攜手藝術家打造米蘭設計周櫥窗 限量聯名包秀工藝

今年歡慶品牌創立百年的FENDI，於2025年米蘭設計周（Salone del Mobile）期間於位於斯卡拉廣場的FENDI Casa發表家具系列新作，並延續於2024 Design Miami/ 邁阿密設計展與英國設計師Lewis Kemmenoe的合作，藉由FENDI Casa家具系列展開新一輪的對話。

由Lewis Kemmenoe重新詮釋的Peekaboo Soft中型包款將於位在蒙特拿破崙大道三號的FENDI精品店限量發售五件，並且與他所策劃的ænigma系列一同在FENDI Casa的櫥窗展出。限量包呼應aenigma系列的設計，使用木材和銀色和黃銅色的螺絲，並以皮革拼接呈現木質紋理。

FENDI Casa店內以二元性風格組成：朝著曼佐尼街的一側以金屬材質、性感和奢華為主。而俯瞰威爾第街的一側，則展出自然有機的作品，形成對比的平衡。新作包括由Ceriani Szostak設計的Later模組化沙發系統，以FENDI羅馬總部理性主義建築拱門為靈感，採用金屬、皮革或布料打造猶如擁抱的剛硬方形框架圍繞座椅。由FENDI Casa創作團隊（FF Design）設計FENDI Cover沙發，造型較為柔和，使用的多種布料、皮革、顏色與細節都凸顯出FENDI的經典設計元素。

由Stefano Gallizioli設計的Twist木椅，扶手猶如緞帶蜿蜒起伏，提供有無扶手、皮革軟墊或皮革與布料的選擇。英國設計師Lee Broom獨家推出FENDI Idol吊燈，不規則表面上飾有鎚紋玻璃元素，光影巧妙再現FF LOGO圖案。用柔和線條勾勒出FF LOGO的Efo咖啡桌，出自設計師Peter Mabeo之手，推出全新邊桌和櫥櫃，櫃門的把手LOGO深具巧思。