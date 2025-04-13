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FENDI攜手藝術家打造米蘭設計周櫥窗 限量聯名包秀工藝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI Casa於2025年米蘭設計周期間於位於斯卡拉廣場的FENDI Casa發表家具系列新作。圖／FENDI提供
FENDI Casa於2025年米蘭設計周期間於位於斯卡拉廣場的FENDI Casa發表家具系列新作。圖／FENDI提供

今年歡慶品牌創立百年的FENDI，於2025年米蘭設計周（Salone del Mobile）期間於位於斯卡拉廣場的FENDI Casa發表家具系列新作，並延續於2024 Design Miami/ 邁阿密設計展與英國設計師Lewis Kemmenoe的合作，藉由FENDI Casa家具系列展開新一輪的對話。

由Lewis Kemmenoe重新詮釋的Peekaboo Soft中型包款將於位在蒙特拿破崙大道三號的FENDI精品店限量發售五件，並且與他所策劃的ænigma系列一同在FENDI Casa的櫥窗展出。限量包呼應aenigma系列的設計，使用木材和銀色和黃銅色的螺絲，並以皮革拼接呈現木質紋理。

FENDI Casa店內以二元性風格組成：朝著曼佐尼街的一側以金屬材質、性感和奢華為主。而俯瞰威爾第街的一側，則展出自然有機的作品，形成對比的平衡。新作包括由Ceriani Szostak設計的Later模組化沙發系統，以FENDI羅馬總部理性主義建築拱門為靈感，採用金屬、皮革或布料打造猶如擁抱的剛硬方形框架圍繞座椅。由FENDI Casa創作團隊（FF Design）設計FENDI Cover沙發，造型較為柔和，使用的多種布料、皮革、顏色與細節都凸顯出FENDI的經典設計元素。

由Stefano Gallizioli設計的Twist木椅，扶手猶如緞帶蜿蜒起伏，提供有無扶手、皮革軟墊或皮革與布料的選擇。英國設計師Lee Broom獨家推出FENDI Idol吊燈，不規則表面上飾有鎚紋玻璃元素，光影巧妙再現FF LOGO圖案。用柔和線條勾勒出FF LOGO的Efo咖啡桌，出自設計師Peter Mabeo之手，推出全新邊桌和櫥櫃，櫃門的把手LOGO深具巧思。

其他既有的產品線也加入多款新的設計，為餐廳、臥室、客廳增添更為多樣豐富的組合選擇。

由Lewis Kemmenoe重新詮釋的Peekaboo Soft中型包款將於位在蒙特拿破崙大道三號的FENDI精品店限量發售五件。圖／FENDI提供
由Lewis Kemmenoe重新詮釋的Peekaboo Soft中型包款將於位在蒙特拿破崙大道三號的FENDI精品店限量發售五件。圖／FENDI提供
由Stefano Gallizioli設計的Twist木椅，扶手猶如緞帶蜿蜒起伏。圖／FENDI提供
由Stefano Gallizioli設計的Twist木椅，扶手猶如緞帶蜿蜒起伏。圖／FENDI提供
藝術家Lewis Kemmenoe與他為FENDI Casa打造的櫥窗。圖／FENDI提供
藝術家Lewis Kemmenoe與他為FENDI Casa打造的櫥窗。圖／FENDI提供
英國藝術家Lewis Kemmenoe策劃的FENDI Casa櫥窗陳列概念，展示FENDI與2024邁阿密設計展的ænigma系列。圖／FENDI提供
英國藝術家Lewis Kemmenoe策劃的FENDI Casa櫥窗陳列概念，展示FENDI與2024邁阿密設計展的ænigma系列。圖／FENDI提供
英國藝術家Lewis Kemmenoe策劃的FENDI Casa櫥窗陳列概念，展示FENDI與2024邁阿密設計展的ænigma系列。圖／FENDI提供
英國藝術家Lewis Kemmenoe策劃的FENDI Casa櫥窗陳列概念，展示FENDI與2024邁阿密設計展的ænigma系列。圖／FENDI提供
Efo櫥櫃採用圓潤的FF LOGO為櫃門的把手。圖／FENDI提供
Efo櫥櫃採用圓潤的FF LOGO為櫃門的把手。圖／FENDI提供

FENDI 家具 設計師

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