天花板等級的必看展覽！百達翡麗「珍稀手工藝2025」

高級製表品牌百達翡麗（Patek Philippe）將於四月5日起至26日止，於日內瓦羅納街（rue du Rhône）上的百達翡麗沙龍舉辦2025年度百達翡麗珍稀工藝展（Rare Handcrafts 2025），共將展出78件全新珍稀工藝作品，包括23件圓頂座鐘和小圓頂座鐘、1件座鐘、10枚懷表與44枚Calatrava和Golden Ellipse腕表。現場也將有雕刻、琺瑯與微型木鑲嵌工匠展演精湛技藝。

「珍稀手工藝2025」時計系列匯聚各式各樣的傳統微型人手工藝，包括大明火掐絲琺瑯、微繪琺瑯、灰色琺瑯、透明琺瑯、金片鑲嵌琺瑯、佛瑞琺瑯（Fauré）、人手雕刻、由人手製作交錯飾紋和寶石鑲嵌等，同時亦有引進創新手法採如隆維琺瑯彩陶（Longwy），或首度將微型木鑲嵌運用拱頂枱鐘上；更多新意則出現在不同工藝的結合，以呈現出更豐富的主題和圖案。

展覽依創作主題將百達翡麗沙龍分作三個展區。場內中央區域展出以黃道十二宮星座為主題的12款限量Calatrava腕表，採用灰色琺瑯利摩日白釉、大明火掐絲琺瑯或金片鑲嵌琺瑯技藝製作，表圈裝飾「巴黎飾釘」。以古代雕刻為靈感的圖案經現代演繹，以四大元素分類展示。

●自然之美

臨向湖面的展廳，展出以自然之美為主題的作品。正如海報主視覺上的主角、編號5738/50J-011「小葵花鳳頭鸚鵡」所預告，今年「鳥」再度成為主題，包括以微型木鑲嵌工藝的「白天鵝」及「白頭鷹」的Calatrava腕表，以及運用半透明琺瑯和手工金雕的兩款Calatrava限量腕表、三款以掐絲琺瑯或隆維琺瑯彩陶描繪雀鳥的拱頂枱鐘。

百達翡麗對於鳥的細膩刻劃也出現在一系列聚焦熱帶動植物的作品中。「亞馬遜雨林」掐絲琺瑯拱頂檯鐘，大嘴鳥、鸚鵡、美洲豹和雨林植被豐富的圖案由17.46米長的金線勾勒而成，並運用59種半透明、不透光及透乳光琺瑯釉色。三款限量掐絲琺瑯腕表展現色彩斑斕的熱帶鸚鵡，表圈並鑲嵌上呼應羽毛配色的彩色寶石，例如「藍地上的金剛鸚鵡」。「藍葉及白金」Golden Ellipse腕表，闊葉圖案則混合了掐絲琺瑯加銀箔工藝，也是首度搭配鏈帶Golden Ellipse珍稀手工藝時計；還有以金雕和微繪琺瑯呈現美洲豹風姿的懷表。

植物主題的拱頂檯鐘和小型拱頂枱鐘也自成一系列，運用掐絲琺瑯、隆維琺瑯彩陶、金片及寶石鑲嵌、佛瑞琺瑯及灰色琺瑯利摩日白釉等工藝刻畫了野花、日式、印度風情的花卉圖案。還有一系列作品捕捉南法風情，例如薈萃掐絲、透明、微繪琺瑯與寶石鑲嵌而成的「普羅旺斯」懷表，以及以梵谷畫風重現薰衣草田、葡萄藤和橄欖園美景的腕表。

●人文之巔

在面向羅納大街的空間則展出人文主題的作品，自由混合各式工藝的創意，呈現人類各式活動。品牌發源地瑞士啟發了多款創新之作，包括展覽預告的「昔日滑雪風情」掐絲琺瑯拱頂枱鐘，而「日內瓦港岸」更是首度以微型木鑲嵌工藝製作的拱頂枱鐘，共運用了2,191片、41種木材。微繪琺瑯懷表《日內瓦湖三桅帆船》則是以日內瓦畫家Louis Baudit同名畫作為靈感；同樣以微型工藝重現的名畫還有《花卉與昆蟲》，以及結合人手線雕花卉圖案的「里阿爾托橋」，雙面表蓋的編號984/101J-001「鷹與狼」懷表的微繪琺瑯和金雕靈感，則來自20世紀初英文書籍中的動物與自然插圖。

今年有一系列六件特別向釀酒藝術致敬的時計，是少見於鐘表的題材。「葡藤與佳釀」主題的三枚Calatrava腕表首創以透明琺瑯表面搭配人手雕刻的藍寶石水晶刻畫白酒、粉紅酒和紅酒細膩的色調；兩枚表圈裝飾巴黎飾釘的「葡萄園與酒莊」主題腕表描繪法國勃艮第與波爾多酒莊，「德扎利Chemin de fer」則以掐絲琺瑯、微繪琺瑯與灰色琺瑯利摩日白釉工藝重現瑞士拉沃的酒標圖案。

以文學傑作為主題的作品今年聚焦西班牙大師塞凡提斯（Cervantes）的名作唐吉訶德，以及以歷險小說聞名的法國文豪儒勒凡爾納（Jules Verne）。《海底兩萬里》場景被掐絲琺瑯、微繪琺瑯、和灰色琺瑯利摩日白釉工藝重現在「鸚鵡螺」拱頂枱鐘上，三枚凡爾納主題掐絲琺瑯腕表則刻畫了包括大象拖動「維多利亞」號汽球等小說名場景。

以「英國往昔」為靈感的三款Golden Ellipse腕表，以微繪琺瑯重現舊明信片，編號「百達圓舞曲」拱頂檯鐘則以掐絲琺瑯與金片鑲嵌琺瑯捕捉音樂之美，除此之外，亦有搖擺樂和爵士樂、懷舊嘉年華與紐約中央公園等娛樂活動主題的創作。

●2025年度百達翡麗珍稀工藝展

期間：2025年4月5日起至26日止

地點：日內瓦百達翡麗沙龍，41 Rue du Rhône

時間：除了星期日外，每日11:00-18:00 （最後入場時間17:00）