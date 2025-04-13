金城武帥照釋出 攝影師陳漫鏡頭下的他「眼中充滿光」

向來神秘、多年沒露面的亞洲男神金城武，日前為中國無印良品拍攝的廣告片釋出後，隨之掀起社群爆量的討論熱潮，也期待男神久違的復出。之前金城武無印良品的照片肯定看不夠，中國知名攝影師陳漫在IG釋出多張她為金城武拍攝的照片，並寫下她眼中的金城武。

中國知名攝影師陳漫在IG釋出多張她為金城武拍攝的照片，她寫下：「Takeshi Kaneshiro是無印良品的絕配！當我在拍他時，他的眼睛充滿了光芒。」

另外也寫下，金城武說：「當沒人看我時，我做什麼都覺得輕鬆。尤其是在沒人認識我的地方，我會100%的放鬆。」