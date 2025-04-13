聽新聞
0:00 / 0:00
金城武帥照釋出 攝影師陳漫鏡頭下的他「眼中充滿光」
向來神秘、多年沒露面的亞洲男神金城武，日前為中國無印良品拍攝的廣告片釋出後，隨之掀起社群爆量的討論熱潮，也期待男神久違的復出。之前金城武無印良品的照片肯定看不夠，中國知名攝影師陳漫在IG釋出多張她為金城武拍攝的照片，並寫下她眼中的金城武。
中國知名攝影師陳漫在IG釋出多張她為金城武拍攝的照片，她寫下：「Takeshi Kaneshiro是無印良品的絕配！當我在拍他時，他的眼睛充滿了光芒。」
另外也寫下，金城武說：「當沒人看我時，我做什麼都覺得輕鬆。尤其是在沒人認識我的地方，我會100%的放鬆。」
另外，由金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓和任賢齊合演，已於2017年拍攝完成的港片「風林火山」，入選本屆「午夜放映」單元，屆時也許將有機會看見男神金城武登上坎城紅毯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言