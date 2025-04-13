行動電源頻出事！ANKER提選購3指南 3使用要點保障安全

行動裝置普及，行動電源已成日常必備，但近期頻傳行動電源無故起火的問題，造成許多民眾人心惶惶。數位充電品牌ANKER就分享了3大選購指南，搭配日常充電3大使用守則，保障充電安全。

首先，選購時應認明是否具備BSMI經濟部標準檢驗局認證標章，確保產品通過電氣安全、電磁相容等檢測標準。第二，建議挑選具隔熱與防火材質設計的行動電源，以降低充電時溫度異常升高的安全風險。第三，注意產品是否具有智慧溫控與過充保護等多重安全機制，有效預防過熱與短路問題。

台電也曾提醒民眾使用行動電源3大注意事項，包括使用原廠或經認證的充電線與充電器，避免使用破損或來路不明的配件；若行動電源有摔落、龜裂或膨脹、異味等異常現象，應立即停止使用。第二，避免在無人看管或夜間睡覺時充電，充飽即拔除電源，防止過度充電；也應避免邊使用手機邊使用行動電源，避免電池過載。最後，充電時應遠離易燃物，避免在陽光直射、高溫或潮濕環境中使用或儲存行動電源，以免加速電池老化或引發危險。

ANKER近期推出3款不同訴求的行動電源，包括A1664 ANKER MagGo超薄磁吸行動電源10000mAh Qi2 15W，為ANKER最輕薄機種，厚僅14.3mm、重約240克，支援最新Qi2無線快充，最快51分鐘可為iPhone 16 Pro充至50%，搭配30W Type-C輸出，支援多設備。採用航太級隔熱材質與石墨烯散熱技術，具有ActiveShield 2.0防護技術，有效控溫於40°C內，保障使用安全。

而A1339 ANKER Prime急速快充行動電源9600mAh 65W，重量僅約310克，整合行動電源與充電器功能，即使在外也能輸出65W高功率，支援筆電、手機等快速充電，搭載1.3吋LCD螢幕與每日600萬次溫控監測。

而專為Apple用戶打造的A1657 ANKER MagGo磁吸行動電源for Apple Watch 10000mAh 35W，支援iPhone與Apple Watch雙充，20分鐘充Watch至30%，並內建USB-C線材、支援邊充邊放。