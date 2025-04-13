快訊

00878跌到18塊幾個人敢All In、大量買進？小師傅：第四天已i珍食

MLB／佐佐木朗希5局創生涯最長 僅失1分隊友神救援

印度工程師見台灣人1習慣 急問友人：不怕遭竊嗎？

行動電源頻出事！ANKER提選購3指南 3使用要點保障安全

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
A1664 ANKER MagGo超薄磁吸行動電源10000mAh Qi2 15W，建議售價1,990元。圖／ANKER提供
A1664 ANKER MagGo超薄磁吸行動電源10000mAh Qi2 15W，建議售價1,990元。圖／ANKER提供

行動裝置普及，行動電源已成日常必備，但近期頻傳行動電源無故起火的問題，造成許多民眾人心惶惶。數位充電品牌ANKER就分享了3大選購指南，搭配日常充電3大使用守則，保障充電安全。

首先，選購時應認明是否具備BSMI經濟部標準檢驗局認證標章，確保產品通過電氣安全、電磁相容等檢測標準。第二，建議挑選具隔熱與防火材質設計的行動電源，以降低充電時溫度異常升高的安全風險。第三，注意產品是否具有智慧溫控與過充保護等多重安全機制，有效預防過熱與短路問題。

台電也曾提醒民眾使用行動電源3大注意事項，包括使用原廠或經認證的充電線與充電器，避免使用破損或來路不明的配件；若行動電源有摔落、龜裂或膨脹、異味等異常現象，應立即停止使用。第二，避免在無人看管或夜間睡覺時充電，充飽即拔除電源，防止過度充電；也應避免邊使用手機邊使用行動電源，避免電池過載。最後，充電時應遠離易燃物，避免在陽光直射、高溫或潮濕環境中使用或儲存行動電源，以免加速電池老化或引發危險。

ANKER近期推出3款不同訴求的行動電源，包括A1664 ANKER MagGo超薄磁吸行動電源10000mAh Qi2 15W，為ANKER最輕薄機種，厚僅14.3mm、重約240克，支援最新Qi2無線快充，最快51分鐘可為iPhone 16 Pro充至50%，搭配30W Type-C輸出，支援多設備。採用航太級隔熱材質與石墨烯散熱技術，具有ActiveShield 2.0防護技術，有效控溫於40°C內，保障使用安全。

而A1339 ANKER Prime急速快充行動電源9600mAh 65W，重量僅約310克，整合行動電源與充電器功能，即使在外也能輸出65W高功率，支援筆電、手機等快速充電，搭載1.3吋LCD螢幕與每日600萬次溫控監測。

而專為Apple用戶打造的A1657 ANKER MagGo磁吸行動電源for Apple Watch 10000mAh 35W，支援iPhone與Apple Watch雙充，20分鐘充Watch至30%，並內建USB-C線材、支援邊充邊放。

即日起於ANKER官網購買全系列商品享9.3折優惠，並攜手momo購物網推出多重好禮活動，包括購買A1664贈星巴克飲料券、A1339贈星巴克買1送1券等。

A1657 ANKER MagGo磁吸行動電源for Apple Watch 10000mAh 35W，建議售價2,690元，限時9.3折優惠2,490元。圖／ANKER提供
A1657 ANKER MagGo磁吸行動電源for Apple Watch 10000mAh 35W，建議售價2,690元，限時9.3折優惠2,490元。圖／ANKER提供
A1339內建每日高達600萬次的溫控機制，即時監測電池狀態，確保充電過程安全性。圖／ANKER提供
A1339內建每日高達600萬次的溫控機制，即時監測電池狀態，確保充電過程安全性。圖／ANKER提供
A1339 Anker Prime急速快充行動電源9600mAh 65W，建議售價3,290元。圖／ANKER提供
A1339 Anker Prime急速快充行動電源9600mAh 65W，建議售價3,290元。圖／ANKER提供

Watch 星巴克 購物網

延伸閱讀

影／高鐵列車旅客背包行動電源爆炸引發驚慌 1人手臂燙傷

舊行動電源別放抽屜...恐爆炸釀災！環境部揭「使用壽命」 拿到這回收可換錢

舊電池回收亂放恐爆炸！這款先做好絕緣 超商店員會超感謝

韓國旅遊搭機新規定 行動電源少了「這標示」小心被沒收

相關新聞

行動電源頻出事！ANKER提選購3指南 3使用要點保障安全

行動裝置普及，行動電源已成日常必備，但近期頻傳行動電源無故起火的問題，造成許多民眾人心惶惶。數位充電品牌ANKER就分享...

台灣限定！PIERRE HERMÉ「肉桂捲、母親節蛋糕」登場

擁有「甜點界畢卡索」美譽的「PIERRE HERMÉ」，今年由全球首位華裔行政主廚王家承（Jeffrey Wang）操刀...

獨／台中24年「非常棧」婚禮會館熄燈！網友：太難過

台中人的回憶又少一間！開業已有24年的台中在地知名婚宴會館「非常棧」，近日宣佈將於6月30日結束營業。隨著消息出爐，粉絲...

大阪世博開幕／從場館玩到周邊 關西旅遊再創新玩法

2025世界博覽會今(13)日在大阪夢洲開幕，官方預計半年展期將吸引約2800萬名參觀人次，吸引來自全球各地的遊客參與盛...

大阪世博開幕／機場增班、神戶開國際線 帶動海運商機

2025世界博覽會今(13)日在大阪夢洲開幕，官方預計半年展期將吸引約2800萬名參觀人次，來自全球各地的遊客參與盛會，...

大阪世博明開幕 「月亮上的台灣」今搶先進場

大阪世博明天正式開幕，今年總計160個國家與地區參與，儘管台灣沒有辦法以國家身份參加，不過民間的藝術家仍組成團隊提前進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。