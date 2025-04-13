台灣限定！PIERRE HERMÉ「肉桂捲、母親節蛋糕」登場

擁有「甜點界畢卡索」美譽的「PIERRE HERMÉ」，今年由全球首位華裔行政主廚王家承（Jeffrey Wang）操刀，推出兩款母親節蛋糕「玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語」、「經典開心果塔」，除此之外，自5月20日起，還將推出多款特色甜點，以及台灣限定的「肉桂捲」，滿足甜點控們的多元喜好。

自1998年創立至今的PIERRE HERMÉ，講究味覺、視覺與質感之間的細膩平衡。身為品牌首位華裔行政主廚，王家承過去曾代表台灣參與法國 MDAS 世界西點大賽，並於2020法國萊思克盃國王派冠軍賽奪勝。本次推出的「玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語」，再現經典Ispahan，以經典玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍為基底，搭配覆盆子蛋糕、荔枝覆盆子果凍，最後以綿滑玫瑰馬斯卡彭奶油溫柔包覆，每一層次都詮釋花卉與水果的細膩交融，交織成獻給母親的浪漫情書；愛心造型也象徵對媽媽的深情與感謝，6吋售價2,280元。

「經典開心果塔」特別為喜愛堅果香氣的媽媽們設計。酥脆的塔皮中，伴隨著濃郁的開心果奶油，還有開心果海綿蛋糕、果仁糖搭配而成的豐富口感，最後則有開心果香緹奶油與開心果巧克力淋面，餘韻悠長而溫暖，6吋2,280元。兩款蛋糕現均開放預購。