快訊

00878跌到18塊幾個人敢All In、大量買進？小師傅：第四天已i珍食

MLB／佐佐木朗希5局創生涯最長 僅失1分隊友神救援

印度工程師見台灣人1習慣 急問友人：不怕遭竊嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣限定！PIERRE HERMÉ「肉桂捲、母親節蛋糕」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
無盡香草塔。記者陳睿中／攝影
無盡香草塔。記者陳睿中／攝影

擁有「甜點界畢卡索」美譽的「PIERRE HERMÉ」，今年由全球首位華裔行政主廚王家承（Jeffrey Wang）操刀，推出兩款母親節蛋糕「玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語」、「經典開心果塔」，除此之外，自5月20日起，還將推出多款特色甜點，以及台灣限定的「肉桂捲」，滿足甜點控們的多元喜好。

自1998年創立至今的PIERRE HERMÉ，講究味覺、視覺與質感之間的細膩平衡。身為品牌首位華裔行政主廚，王家承過去曾代表台灣參與法國 MDAS 世界西點大賽，並於2020法國萊思克盃國王派冠軍賽奪勝。本次推出的「玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語」，再現經典Ispahan，以經典玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍為基底，搭配覆盆子蛋糕、荔枝覆盆子果凍，最後以綿滑玫瑰馬斯卡彭奶油溫柔包覆，每一層次都詮釋花卉與水果的細膩交融，交織成獻給母親的浪漫情書；愛心造型也象徵對媽媽的深情與感謝，6吋售價2,280元。

「經典開心果塔」特別為喜愛堅果香氣的媽媽們設計。酥脆的塔皮中，伴隨著濃郁的開心果奶油，還有開心果海綿蛋糕、果仁糖搭配而成的豐富口感，最後則有開心果香緹奶油與開心果巧克力淋面，餘韻悠長而溫暖，6吋2,280元。兩款蛋糕現均開放預購。

除此之外，5月20日起，PIERRE HERMÉ預告將推出多款冷藏糕點，包括經典「玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍」、以來自大溪地、馬達加斯加與墨西哥三種珍稀香草巧妙調配的「無盡香草塔」，還有堆疊濃郁巧克力風味的「典藏黑巧克力蛋糕」。另外還有多種口味的可頌，以及台灣限定的「肉桂捲」，讓台灣民眾可以享受經典的法式魅力。

精美的馬卡龍，乃是PIERRE HERMÉ的招牌明星商品。記者陳睿中／攝影
精美的馬卡龍，乃是PIERRE HERMÉ的招牌明星商品。記者陳睿中／攝影
PIERRE HERMÉ將推出「開心可可可頌」等產品。記者陳睿中／攝影
PIERRE HERMÉ將推出「開心可可可頌」等產品。記者陳睿中／攝影
經典開心果塔，6吋2,280元。記者陳睿中／攝影
經典開心果塔，6吋2,280元。記者陳睿中／攝影
PIERRE HERMÉ將在台推出多種口味的可頌。記者陳睿中／攝影
PIERRE HERMÉ將在台推出多種口味的可頌。記者陳睿中／攝影
PIERRE HERMÉ台灣限定推出「肉桂捲」。記者陳睿中／攝影
PIERRE HERMÉ台灣限定推出「肉桂捲」。記者陳睿中／攝影
玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍。記者陳睿中／攝影
玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍。記者陳睿中／攝影
玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語，6吋售價2,280元。記者陳睿中／攝影
玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語，6吋售價2,280元。記者陳睿中／攝影
PIERRE HERMÉ將在台推出多種口味的可頌。記者陳睿中／攝影
PIERRE HERMÉ將在台推出多種口味的可頌。記者陳睿中／攝影
典藏黑巧克力蛋糕。記者陳睿中／攝影
典藏黑巧克力蛋糕。記者陳睿中／攝影

荔枝

延伸閱讀

沒有預訂吃不到！ 台中「小鮨事日式料理」生魚片蛋糕超浮誇，還有人氣「鮭魚哈那捲」，7種口味大滿足

母親節蛋糕三選！今年趨勢：減糖、水果入餡、粉色登場

母親節將至 公益平台募集一萬個母親節蛋糕分送弱勢

85℃母親節主題蛋糕添加膠原蛋白 讓媽咪好Q彈

相關新聞

行動電源頻出事！ANKER提選購3指南 3使用要點保障安全

行動裝置普及，行動電源已成日常必備，但近期頻傳行動電源無故起火的問題，造成許多民眾人心惶惶。數位充電品牌ANKER就分享...

台灣限定！PIERRE HERMÉ「肉桂捲、母親節蛋糕」登場

擁有「甜點界畢卡索」美譽的「PIERRE HERMÉ」，今年由全球首位華裔行政主廚王家承（Jeffrey Wang）操刀...

獨／台中24年「非常棧」婚禮會館熄燈！網友：太難過

台中人的回憶又少一間！開業已有24年的台中在地知名婚宴會館「非常棧」，近日宣佈將於6月30日結束營業。隨著消息出爐，粉絲...

大阪世博開幕／從場館玩到周邊 關西旅遊再創新玩法

2025世界博覽會今(13)日在大阪夢洲開幕，官方預計半年展期將吸引約2800萬名參觀人次，吸引來自全球各地的遊客參與盛...

大阪世博開幕／機場增班、神戶開國際線 帶動海運商機

2025世界博覽會今(13)日在大阪夢洲開幕，官方預計半年展期將吸引約2800萬名參觀人次，來自全球各地的遊客參與盛會，...

大阪世博明開幕 「月亮上的台灣」今搶先進場

大阪世博明天正式開幕，今年總計160個國家與地區參與，儘管台灣沒有辦法以國家身份參加，不過民間的藝術家仍組成團隊提前進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。