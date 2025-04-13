獨／台中24年「非常棧」婚禮會館熄燈！網友：太難過

台中人的回憶又少一間！開業已有24年的台中在地知名婚宴會館「非常棧」，近日宣佈將於6月30日結束營業。隨著消息出爐，粉絲們紛紛留言表示「吃不到好吃的荷葉糯米雞了」、「天呀 我們的婚禮辦的地方」、「台中最好吃的港點」

位於台中南屯區的「非常棧婚禮會館」，乃是台中極具代表性的婚宴會館，在一、二樓均設有宴會廳。除了舉辦婚宴活動，同時店內還提供避風塘軟殼蟹、川味水煮肥牛、海鮮豆腐煲等料理，以及臘味蘿蔔糕、家鄉鹹水餃、鮮蝦腸粉等多種港式點心。在24年的營業時光中，非常棧不僅舉辦過無數場的婚宴、陪伴許多新人在此走過人生的重要時光，同時也是許多民眾用餐、舉辦尾牙春酒的好去處。在GOOGLE MAP中，已經累積超過4,800則評論，平均獲得4.4分。

儘管獲得許多消費者喜愛，但是非常棧在4月12日發布公告，內容指出「衷心感謝大家的支持，讓非常棧一同參與您生活中美好的歡聚時光，見證您們的幸福時刻」，並且預告即將於6月30日結束營業。停業的消息曝光，立即引起許多粉絲不捨，表示「我們全家大小最愛的餐廳」、「非常難過 當年的婚宴廳」、「太難過了…高中畢業在這邊打工過 婚宴也是在這裡舉辦的」、「捨不得 婚宴的地方」在最後的營業時光中，民眾恐需把握最後的用餐機會。