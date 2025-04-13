大阪世博開幕／從場館玩到周邊 關西旅遊再創新玩法

2025世界博覽會今(13)日在大阪夢洲開幕，官方預計半年展期將吸引約2800萬名參觀人次，吸引來自全球各地的遊客參與盛會。由於整體會場占地約155公頃，加上場館非常多，若想好好體驗世博的旅人，1天時間絕對不夠，建議至少安排2-3天時間，其餘時間再搭配周邊景點共遊，神戶、京都等，甚至大阪市區也推出歡迎國際旅人到訪的迎客計畫。

過往旅客由關西多半會選擇從大阪關西機場進出，一併規劃大阪、京都，甚至奈良的5天遊程，隨著神戶機場國際線的開啟，各家旅行社也紛紛推出世博套裝行程，除世博外，再搭配日本環球影城、京阪古都漫遊，或到嵐山、小豆島、姬路城、神戶等，涵蓋文化體驗、地方美食等，提升旅遊多樣性，以世博為主軸吸引的旅客將延伸至京都、奈良、神戶等地，帶動整個關西地區的觀光發展。

世展覽期間，大阪不僅白天精彩，夜晚也充滿驚喜。2025年大阪世博規劃中包含一個極具特色的體驗活動叫做「夜之展館（Night Expo / 夜の万博）」，這是官方特別強調的夜間內容之一，旨在讓遊客不只白天逛展館，晚上也能沉浸式體驗世博的另一種氛圍。包括沉浸式光影裝置與藝術表演，部分展館（如日本館、企業館）將規劃夜間限定節目，如互動音樂會、AR演出等，還有夜間餐飲市集等，在世博展覽期間也會有6次的煙火秀。

此外，由一般社團法人demo!expo主導，打造的「EXPO酒場 本店」是為了配合2025年大阪關西世博會而設立的期間限定交流空間，旨在透過「乾杯」的文化連結世界各地的訪客與當地居民，打造一個融合國際交流與在地文化的社交場所。在大阪市區的2處設置EXPO酒場，這些場所不僅提供飲品與美食，更是讓來自世界各地的世博參與者、觀光客與當地居民交流的平台，品嘗來自世界各地的啤酒，也提供西日本藝術家的介紹，還有文化交流活動等，實現「街中萬博」理念。