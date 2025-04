大阪世博明開幕 「月亮上的台灣」今搶先進場

大阪世博明天正式開幕,今年總計160個國家與地區參與,儘管台灣沒有辦法以國家身份參加,不過民間的藝術家仍組成團隊提前進入會場,以「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)這個作品向世界各國介紹台灣。策展人商毓芳說,希望這個作品能吸引世界各國的朋友來關注台灣。

這是第一個響應「國家沒館,台灣自己館」的藝術策展計畫,由策展人商毓芳與鄭曼翎共同策畫執行,在大阪世博正式開幕之前,讓台灣以月球國家的身份進入大阪世博會場,在紅太陽照射下地球,台灣是個無法被承認的國家,不過每個人仰望星空時、月光總是溫柔地照著,帶著詩意,也撫慰人心。

商毓芳表示,自己曾多次在國外被外國朋友問「台灣在那裡?」,往往解釋半天對方也不清楚,所以自己常常只能開玩笑的說「台灣是個很大的國家,在月球上」。這些經驗也給了她這一次的創作靈感。

商毓芳表示,2025大阪世博會主題「閃耀生命光輝的未來社會設計」,每個國家想要呈現永續社會的願景,不會沒有台灣2300萬人民。

商毓芳說,台灣做為一個被國際組織體制排除的國家,一個與世界和平與自由民主價值生世與共的地球村一員,台灣其實是面向世界和平的鏡子,而不是國際強國的爭執的藉口,台灣的處境可以做為世界「閃耀生命光輝的未來社會設計」的思考,共同為永續的世界未來提供和平方案,正如月亮一樣,照見我們心裡更柔軟的一面,更真誠和詩意的人性光輝。

「月亮上的台灣」以裝置藝術加上行為藝術的多元方式展現,除了先在大阪世博會場裡展出直徑一公尺有台灣影像的月球模型,也會在世博期間把這顆月球帶到和TAIWAN相關的國家館裡和各國交陪(比如T代表泰國、土耳其,A代表阿根廷、懊澳洲)。今年在瀨戶內海藝術祭開幕前夕、4月16日,一個直徑六公尺的月球也會出現在宇野港的「台灣自己館」裡進行長期展演。

策畫並執行這一系列活動的「台日共丸聯盟」共同發起人蔣耀賢指出,這場從大阪一路到瀨戶內海的藝術長征,是為了展現台灣的創意、公益和生意的能量。以群眾募的方式,由台灣民眾認購一根一萬元的木材樑柱在日本各地搭建「台灣自己館」,預計募集2300根來代表台灣2300萬人。而「月亮上的台灣」則是開館的第一個節目。