大阪世博明開幕 「月亮上的台灣」今搶先進場
大阪世博明天正式開幕，今年總計160個國家與地區參與，儘管台灣沒有辦法以國家身份參加，不過民間的藝術家仍組成團隊提前進入會場，以「月亮上的台灣」（TAIWAN ON THE MOON）這個作品向世界各國介紹台灣。策展人商毓芳說，希望這個作品能吸引世界各國的朋友來關注台灣。
這是第一個響應「國家沒館，台灣自己館」的藝術策展計畫，由策展人商毓芳與鄭曼翎共同策畫執行，在大阪世博正式開幕之前，讓台灣以月球國家的身份進入大阪世博會場，在紅太陽照射下地球，台灣是個無法被承認的國家，不過每個人仰望星空時、月光總是溫柔地照著，帶著詩意，也撫慰人心。
商毓芳表示，自己曾多次在國外被外國朋友問「台灣在那裡？」，往往解釋半天對方也不清楚，所以自己常常只能開玩笑的說「台灣是個很大的國家，在月球上」。這些經驗也給了她這一次的創作靈感。
商毓芳表示，2025大阪世博會主題「閃耀生命光輝的未來社會設計」，每個國家想要呈現永續社會的願景，不會沒有台灣2300萬人民。
商毓芳說，台灣做為一個被國際組織體制排除的國家，一個與世界和平與自由民主價值生世與共的地球村一員，台灣其實是面向世界和平的鏡子，而不是國際強國的爭執的藉口，台灣的處境可以做為世界「閃耀生命光輝的未來社會設計」的思考，共同為永續的世界未來提供和平方案，正如月亮一樣，照見我們心裡更柔軟的一面，更真誠和詩意的人性光輝。
「月亮上的台灣」以裝置藝術加上行為藝術的多元方式展現，除了先在大阪世博會場裡展出直徑一公尺有台灣影像的月球模型，也會在世博期間把這顆月球帶到和TAIWAN相關的國家館裡和各國交陪（比如T代表泰國、土耳其，A代表阿根廷、懊澳洲）。今年在瀨戶內海藝術祭開幕前夕、4月16日，一個直徑六公尺的月球也會出現在宇野港的「台灣自己館」裡進行長期展演。
策畫並執行這一系列活動的「台日共丸聯盟」共同發起人蔣耀賢指出，這場從大阪一路到瀨戶內海的藝術長征，是為了展現台灣的創意、公益和生意的能量。以群眾募的方式，由台灣民眾認購一根一萬元的木材樑柱在日本各地搭建「台灣自己館」，預計募集2300根來代表台灣2300萬人。而「月亮上的台灣」則是開館的第一個節目。
蔣耀賢說，「台灣自己館」得到越來越多的支持，已經有一百多個民間團體以各種方式響應。像是只有66戶人的澎湖二崁村除了認捐自己的展演空間，準備透過日本這個舞台向全世界行銷台灣的地方創生成果。
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