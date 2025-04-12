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大阪世博明開幕 「月亮上的台灣」今搶先進場

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
由商毓芳(右)與鄭曼翎(左)共同策畫執行「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品，趁著大阪世博開幕前，進入世博會場，向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供
由商毓芳(右)與鄭曼翎(左)共同策畫執行「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品，趁著大阪世博開幕前，進入世博會場，向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供

大阪世博明天正式開幕，今年總計160個國家與地區參與，儘管台灣沒有辦法以國家身份參加，不過民間的藝術家仍組成團隊提前進入會場，以「月亮上的台灣」（TAIWAN ON THE MOON）這個作品向世界各國介紹台灣。策展人商毓芳說，希望這個作品能吸引世界各國的朋友來關注台灣。

這是第一個響應「國家沒館，台灣自己館」的藝術策展計畫，由策展人商毓芳與鄭曼翎共同策畫執行，在大阪世博正式開幕之前，讓台灣以月球國家的身份進入大阪世博會場，在紅太陽照射下地球，台灣是個無法被承認的國家，不過每個人仰望星空時、月光總是溫柔地照著，帶著詩意，也撫慰人心。

商毓芳表示，自己曾多次在國外被外國朋友問「台灣在那裡？」，往往解釋半天對方也不清楚，所以自己常常只能開玩笑的說「台灣是個很大的國家，在月球上」。這些經驗也給了她這一次的創作靈感。

商毓芳表示，2025大阪世博會主題「閃耀生命光輝的未來社會設計」，每個國家想要呈現永續社會的願景，不會沒有台灣2300萬人民。

商毓芳說，台灣做為一個被國際組織體制排除的國家，一個與世界和平與自由民主價值生世與共的地球村一員，台灣其實是面向世界和平的鏡子，而不是國際強國的爭執的藉口，台灣的處境可以做為世界「閃耀生命光輝的未來社會設計」的思考，共同為永續的世界未來提供和平方案，正如月亮一樣，照見我們心裡更柔軟的一面，更真誠和詩意的人性光輝。

「月亮上的台灣」以裝置藝術加上行為藝術的多元方式展現，除了先在大阪世博會場裡展出直徑一公尺有台灣影像的月球模型，也會在世博期間把這顆月球帶到和TAIWAN相關的國家館裡和各國交陪（比如T代表泰國、土耳其，A代表阿根廷、懊澳洲）。今年在瀨戶內海藝術祭開幕前夕、4月16日，一個直徑六公尺的月球也會出現在宇野港的「台灣自己館」裡進行長期展演。

策畫並執行這一系列活動的「台日共丸聯盟」共同發起人蔣耀賢指出，這場從大阪一路到瀨戶內海的藝術長征，是為了展現台灣的創意、公益和生意的能量。以群眾募的方式，由台灣民眾認購一根一萬元的木材樑柱在日本各地搭建「台灣自己館」，預計募集2300根來代表台灣2300萬人。而「月亮上的台灣」則是開館的第一個節目。

蔣耀賢說，「台灣自己館」得到越來越多的支持，已經有一百多個民間團體以各種方式響應。像是只有66戶人的澎湖二崁村除了認捐自己的展演空間，準備透過日本這個舞台向全世界行銷台灣的地方創生成果。

大阪世博明天正式開幕，今年總計160個國家與地區參與，儘管台灣沒有辦法以國家身份參加，不過民間的藝術家仍組成團隊提前進入會場，以「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供
大阪世博明天正式開幕，今年總計160個國家與地區參與，儘管台灣沒有辦法以國家身份參加，不過民間的藝術家仍組成團隊提前進入會場，以「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供
由商毓芳(左)與鄭曼翎(右)共同策畫執行「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品，趁著大阪世博開幕前，進入世博會場，向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供
由商毓芳(左)與鄭曼翎(右)共同策畫執行「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品，趁著大阪世博開幕前，進入世博會場，向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供
由商毓芳(左)與鄭曼翎(右)共同策畫執行「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品，趁著大阪世博開幕前，進入世博會場，向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供
由商毓芳(左)與鄭曼翎(右)共同策畫執行「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品，趁著大阪世博開幕前，進入世博會場，向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供
由商毓芳(左)與鄭曼翎(右)共同策畫執行「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品，趁著大阪世博開幕前，進入世博會場，向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供
由商毓芳(左)與鄭曼翎(右)共同策畫執行「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品，趁著大阪世博開幕前，進入世博會場，向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供
由商毓芳(右)與鄭曼翎(左)共同策畫執行「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品，趁著大阪世博開幕前，進入世博會場，向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供
由商毓芳(右)與鄭曼翎(左)共同策畫執行「月亮上的台灣」(TAIWAN ON THE MOON)作品，趁著大阪世博開幕前，進入世博會場，向世界各國介紹台灣。圖／ 台日共丸聯盟提供

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