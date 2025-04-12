啦啦隊女神邊荷律現身！舒跑Ｘplain-me全新聯名今開賣

運動飲料品牌舒跑與風格服飾選貨品牌plain-me攜手推出全新聯名商品，今（ 4/12）請來啦啦隊女神邊荷律擔任活動大使，以及plain-me台北中山店的一日店長。不到中午巷內就開始排起人龍，邊荷律也展現超高人氣，成功掀起首賣熱潮。

這場跨界聯名，商品數量有限，售完為止。不少粉絲為了能與邊荷律合照，現場購買踴躍，不少粉絲直呼，「太值得了」。邊荷律也開心表示，她本來就很喜歡喝舒跑，這次接到舒跑聯名的活動大使超級開心。平常她也喜歡帶有時尚感的運動休閒穿搭，此次舒跑和plain-me的聯名商品，好看、易穿搭而且很實穿，也推薦粉絲看看聯名的有趣配件。