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啦啦隊女神邊荷律現身！舒跑Ｘplain-me全新聯名今開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
開賣活動請來啦啦隊女神邊荷律擔任活動大使，以及plain-me中山店的一日店長。圖/舒跑提供
開賣活動請來啦啦隊女神邊荷律擔任活動大使，以及plain-me中山店的一日店長。圖/舒跑提供

運動飲料品牌舒跑與風格服飾選貨品牌plain-me攜手推出全新聯名商品，今（ 4/12）請來啦啦隊女神邊荷律擔任活動大使，以及plain-me台北中山店的一日店長。不到中午巷內就開始排起人龍，邊荷律也展現超高人氣，成功掀起首賣熱潮。

這場跨界聯名，商品數量有限，售完為止。不少粉絲為了能與邊荷律合照，現場購買踴躍，不少粉絲直呼，「太值得了」。邊荷律也開心表示，她本來就很喜歡喝舒跑，這次接到舒跑聯名的活動大使超級開心。平常她也喜歡帶有時尚感的運動休閒穿搭，此次舒跑和plain-me的聯名商品，好看、易穿搭而且很實穿，也推薦粉絲看看聯名的有趣配件。

舒跑Ｘplain-me的聯名商品，以舒跑的藍綠色主題貫穿，充滿運動感、也完美呼應時下最受歡迎的Y2K街頭復古感，聯名商品包括系列T恤、外套、短褲、襪子，以及運動毛巾、舒跑女神項鍊、舒跑小包、水桶包等配件系列。

聯名商品豐富多樣。圖/舒跑提供
聯名商品豐富多樣。圖/舒跑提供
現場排隊民眾除可優先採購、與啦啦隊女神合照，也能免費品飲舒跑。圖/舒跑提供
現場排隊民眾除可優先採購、與啦啦隊女神合照，也能免費品飲舒跑。圖/舒跑提供

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