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珍煮丹「微甜卡」買A送B！聯名張哲偉、陳峻廷推新品
手搖飲品牌珍煮丹本季主打全新「黑糖海鹽奶蓋系列」，3款鹹甜交織的新品將於4月14日全台門市同步開賣，此次還請來新生代演員張哲偉與陳峻廷擔任品牌好友，詮釋「可甜可鹽，風格由你定義」的新主張。
珍煮丹表示，本次新品靈感來自於多變的個人風格，透過海鹽奶蓋與黑糖的融合，創造鹹甜交織的反轉口感。張哲偉與陳峻廷跳脫框架的形象，與新品傳遞的理念不謀而合。
其中，「黑糖海鹽麥麥」蕎麥茶散發的濃郁穀物烘培與黑糖香氣交融，無咖啡因讓大人小孩都能放心喝。喜歡奶味濃的可以選擇「黑糖海鹽麥麥粉粿奶」，當黑糖海鹽奶蓋遇見鮮奶，濃郁奶香爆擊。不喜甜的可以選擇「黑糖海鹽蜜夏紅」，散發獨特天然果香的蜜夏紅更顯黑糖海鹽奶蓋的鹹味，回甘不膩。
除了3款新品，另推「微甜卡」甜蜜加碼，凡購買任一新品，加價39元即可獲得「微甜卡」一張，憑卡買A區指定飲品，即送B區配料或飲品任選一，共有6款卡面，隨機贈送，限量發行，先到先得。
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