這限量組太美！蘇格登攜手百年布莊錦源興 打造梅酒組

每年春末夏初正是青梅盛產的時節，也是釀製梅酒的最佳時機。蘇格登12年今年不僅以全新瓶身包裝煥新登場，更首度攜手台灣在地百年布莊「錦源興」的印花藝術，以最細膩的工藝設計，推出2025限量「蘇格登豐味梅酒組」，成就獨到豐味的蘇式梅酒。

雙桶平衡、黃金比例熟成的蘇格登12年單一麥芽威士忌，以其甜美馥郁的成熟果香，及帶著杏仁糖香甜的滑順口感，運以釀製梅酒，經時光沉澱，酒液充分融合青梅酸甜豐味，由波本桶呈現絲滑香草口感，與雪莉桶帶來的濃甜莓果風味，將青梅的芬芳甘甜層層封存，不僅保留威士忌的香醇，同時達到層次複雜度高的完美平衡。

即日起追蹤蘇格登Facebook或Instagram粉絲專頁，並Tag最想一起釀梅酒的好友，留言「蘇格登12年在手，要釀了梅？」同時曬出手邊的蘇格登照片 （IG 為「限時動態曬出」），即有機會獲得限量「蘇格登豐味梅酒組」，內含品牌設計印花布、梅酒瓶、日式綁繩各一入。

此外，即日起至4月30日前，至全台指定連鎖通路及菸酒專通路，購買蘇格登系列產品任兩瓶（含以上）， 登錄即享帝家酒藏俱樂部點數加倍送，單筆購買內容可累計。登錄成功者，抽十名加碼贈送「蘇格登豐味梅酒組」。4月30日前於全台連鎖量販購買蘇格登系列滿1500元，現折150 元。欲知更多詳細資訊，請關注蘇格登官方粉絲頁，或逕洽尊榮服務專線0809-066-661。