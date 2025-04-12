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戰鬥力超過9,000！黑丸嫩仙草Ｘ七龍珠Z 4月14日限定開打

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
黑丸嫩仙草宣布與日本知名《七龍珠Z》聯名，推出期間限定甜品。圖/黑丸嫩仙草提供
黑丸嫩仙草宣布與日本知名《七龍珠Z》聯名，推出期間限定甜品。圖/黑丸嫩仙草提供

近年IP聯名已成為Z世代消費趨勢主流，市調顯示，高達68%的18-35歲消費者偏好購買具IP聯名元素的產品，其中甜品、飲品因高分享度，成為最具話題的跨界合作品項。黑丸嫩仙草繼去年攜手《BT21》後，今年再度出擊，宣布與日本知名《七龍珠Z》聯名，推出期間限定甜品。

聯名首波「七龍珠Z造型仙草凍」將於4月14日於全台灣7-ELEVEN限量開賣，靈感取自悟空、達爾人氣角色，將元氣轉化為視覺與味覺兼具的甜點體驗。此外，後續也將推出其他七龍珠角色造型的「檸檬愛玉凍」與「蜂蜜紅茶凍」以清爽酸甜口味迎戰夏日。

凡購買聯名商品即可掃內附角色蒐藏小卡之QR-Code，進入活動網站，可獲得虛擬刮刮卡乙張，刮出限量七龍珠聯名周邊、黑丸官網購物金等好禮。活動期間，還可於活動網站登入發票，參加「月月好禮抽」，最大獎包含-純金仙草凍、iPhone、iPad與多項大獎。

4月14日起，於活動網站登入消費發票，即可參加抽獎。圖/黑丸嫩仙草提供
4月14日起，於活動網站登入消費發票，即可參加抽獎。圖/黑丸嫩仙草提供

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