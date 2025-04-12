母親節蛋糕三選！今年趨勢：減糖、水果入餡、粉色登場

今年母親節蛋糕的三大趨勢，分別是健康減糖、水果入餡，以及充滿少女心的粉色系。像是Häagen-Dazs以「玫瑰心語」傳遞心意、85℃母親節主題蛋糕添加了膠原蛋白， 鮮蛋專家大武山牧場則攜手MANO MANO、打造可愛的粉嫩馬卡龍禮盒。

Häagen-Dazs哈根達斯今年邀請新晉二寶媽Sandy吳姍儒，分享如魔法師般的雙寶育兒生活。嶄新設計款「玫瑰心語」，以粉色手工翻糖玫瑰花，搭配細緻的鏤空愛心巧克力，再採用夢幻巧克力蝴蝶點綴，淡雅可愛的粉色襯托出溫柔感。另一款「浪漫綺麗」採雙重工序，一側擁有白巧克力噴面，一側鋪滿巧克力風味淋醬，簡約又不失精緻。

今年哈根達斯也推出全新小尺寸蛋糕「蝴蝶幸運草」，以及人氣回歸款「花開幸福」，兩款皆為採用切片造型，適合與全家人分享。即日起至5月25日，蛋糕第二個現折250元。

85℃今年以「幸福花語」為主題，推出6款母親節蛋糕，往年熱銷的夢幻典雅花束蛋糕、今年改版上市。另外「甜蜜花香」、「柚香紅心」兩款主題蛋糕，特別添加膠原蛋白。即日起至5/8門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠，5/11前、85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話還可抽iPhone16、Roborock掃地機器人等大獎。全台母親節主題蛋糕預估量約5萬模，銷售額約3千萬。