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13款鹹甜早午餐隨你挑！星廚林明健獨家打造週末儀式感

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Golden餐廳即日起於週末及國定假日推出全新企劃Weekend Brunch Club，設計13款匠心獨具、營養飽足的鹹甜早午餐。圖／Golden餐廳提供
Golden餐廳即日起於週末及國定假日推出全新企劃Weekend Brunch Club，設計13款匠心獨具、營養飽足的鹹甜早午餐。圖／Golden餐廳提供

由米其林星廚林明健（Chef Kin）掌勺、位於位於麗晶精品B2的「Golden餐廳」，即日起於週末及國定假日推出全新企劃Weekend Brunch Club，融合香港DNA與亞洲料理元素，設計13款匠心獨具、營養飽足的鹹甜早午餐，賦予水波蛋、漢堡、鬆餅、蔥油餅、吐司義大利麵等經典早午餐港式風味及在地特色，可另搭配新鮮果昔、經典調酒、精選香檳，咖啡或茶，讓愜意週末時光充滿美味與活力。

林明健主廚以對待家人的愛，暖心設計每一款早午餐，每盤均擁有優質蛋白質及獨特風味。「Ossetra魚子醬、煙燻鮭魚、法式酸奶油、鬆餅、香草」（1980元）讓饕客享受自行組裝魚子醬鬆餅的樂趣及皇家儀式感。細緻鬆餅堆疊鮮香飽滿魚子醬、柔嫩鹹香煙燻鮭魚與滑順爽口的酸奶油，交織出天堂般美味。

「蘆筍沙拉、臘腸、水波蛋、荷蘭醬」（420元）可以劃開水波蛋拌入蘆筍生菜沙拉佐薑汁油醋，讓法式荷蘭醬的細緻奶香與輕柔酸香和蛋黃一同包覆食材，絲絨般滑順口感和幼嫩綠蘆筍成為絕配，主廚更巧妙添加港式臘腸肝腸取代火腿，讓深沉鹹香為整道沙拉畫龍點睛。

「炸雞、雞蛋仔、捲心菜沙拉、香辣楓糖漿 」（380元）採自製雞蛋仔取代鬆餅，去骨雞腿排以特製香料鹵水醃製三小時後，沾裹混合粘米粉、全麥及低筋麵粉的特製麵糊，酥炸至金黃蓬鬆，紮實而輕盈酥脆外皮包覆鮮嫩多汁肉質，淋上香辣楓糖漿增添風味層次，配上暖甜蛋奶香的雞蛋仔，鹹甜交織的天堂美味，搭配爽脆捲心菜沙拉更顯均衡。

除鹹食外，歐美潮流輕食優格碗精心擺盤也為早午餐餐桌增添繽紛亮彩，此外，融合亞洲元素的甜點，不僅為週末帶來明媚好心情，更為生活注入療癒幸福感。

「自製格蘭諾拉麥片、堅果、優格、綜合水果」（380元）在優格上方鋪疊自家烘烤燕麥、南瓜籽、葵瓜籽、杏仁片、米香、胡桃，及蔓越莓乾、酸櫻桃乾，及各色新鮮水果，宛如彩虹般繽紛吸睛，淋上自製草莓糖漿，享受輕盈且元氣滿分的甜美滋味。

「咖椰吐司、醬油焦糖、濃縮咖啡冰淇淋」（380元）結合咖椰吐司元素與法式吐司做法，取布里歐麵包浸泡於混合椰漿、班蘭葉、香草籽、椰子酒的蛋液一晚，油炸後表面香噴酥脆、內部宛如布丁般Q 軟柔滑，沾佐醬油焦糖，滋味鹹甜，搭配自製咖啡冰淇淋，將新加坡經典早餐以時尚風貌重現。

早午餐的動人之處，不止於美味餐點，舉杯之間的愉悅或微醺，均開啟了週末的美好。除了濃醇咖啡、精選茶款及新鮮果汁，另供應酸甜馥郁的鮮打果昔。週末時光亦可再多一點放縱，威尼斯經典調酒「Bellini」完美融合白桃與義大利氣泡酒的微酸果香與輕盈酒體、「Mimosa」清新橙汁與細緻香檳的經典組合交織出明亮果香與優雅酸度，為悠閒早午餐帶來剛剛好的微醺與愉悅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「咖椰吐司、醬油焦糖、濃縮咖啡冰淇淋」 380元。圖／Golden餐廳提供
「咖椰吐司、醬油焦糖、濃縮咖啡冰淇淋」 380元。圖／Golden餐廳提供
「炸雞、雞蛋仔、捲心菜沙拉、香辣楓糖漿 」380元。圖／Golden餐廳提供
「炸雞、雞蛋仔、捲心菜沙拉、香辣楓糖漿 」380元。圖／Golden餐廳提供
「太妃糖蛋糕、龍眼、夏威夷豆乳酪冰淇淋」 280元。圖／Golden餐廳提供
「太妃糖蛋糕、龍眼、夏威夷豆乳酪冰淇淋」 280元。圖／Golden餐廳提供
「蘆筍沙拉、臘腸、水波蛋、荷蘭醬」420元。圖／Golden餐廳提供
「蘆筍沙拉、臘腸、水波蛋、荷蘭醬」420元。圖／Golden餐廳提供

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