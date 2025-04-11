威界新黑馬！美國「威嵐」改寫單一麥芽威士忌版圖

單一麥芽威士忌長久以來由蘇格蘭引領風潮，然而來自美國西北部的「威嵐（WESTLAND）」美國單一麥芽威士忌，集結品牌多年來對於美國風土與本土原料的深刻探索，透過精選麥芽、獨特酵母及多樣橡木桶熟成技術，以其獨樹一幟的製酒哲學，開創屬於美國的單一麥芽新時代。

位於西雅圖的「威嵐」美國單一麥芽威士忌成立於2010年，2017年被法國頂級烈酒集團人頭馬君度收購，為單一麥芽威士忌世界帶來嶄新且獨特的美式風格。一路走來，「威嵐」已被公認為美國單一麥芽威士忌的領銜者，並透過成立美國單一麥芽威士忌委員會，正式建立了這個新興的威士忌類別。

所有「威嵐」酒款均在西雅圖酒廠以100% 麥芽大麥蒸餾而成，並採用比利時Saison啤酒酵母發酵，再於各種橡木桶中熟成，包括新美國橡木桶、前波本桶、前雪莉桶及加里橡木桶等。而位於太平洋西北地區的西雅圖，氣候特別適合單一麥芽威士忌的生產，華盛頓州就擁有世界兩大優質大麥種植區，豐富的水源則來自喀斯喀特山脈，成就「威嵐」獨一無二的個性與風格。

「威嵐」美國單一麥芽威士忌秉持著一個核心信念，即大麥、水、酵母、橡木桶這四大原物料，皆會對威士忌風味產生深遠影響。相對於傳統蘇格蘭單一麥芽威士忌常以公式化方式處理，「威嵐」卻將每種原物料，視為獨一無二的風味來源，從製酒哲學上實現了與眾不同的創新思維，跳脫傳統威士忌製程的限制，從食品、啤酒乃至傳統波本威士忌中汲取靈感，成功製作出具有鮮明美國特色的單一麥芽威士忌，為全球威士忌市場帶來耳目一新的風味視角。

「威嵐」選用的水源，來自於喀斯喀達山的錫達河，這條河流因低礦物質含量與酸鹼中性而聞名，水質天然且純淨，是製作威士忌的理想基礎。大麥方面，「威嵐」借鑑啤酒數百年來的傳統工藝，使用烘烤麥芽作為主原料，取代蘇格蘭威士忌中常見的公式化大麥處理，賦予威士忌嶄新的風味特色。

此外，在橡木桶選擇上，「威嵐」除沿用波本桶及雪莉桶，還特別強調使用處女桶熟成，這種未曾使用過的新橡木桶，不僅能平衡大麥風味，還能帶出更甜美的口感，致敬美國威士忌勇於開創的傳統精神。在酵母的選擇方面，「威嵐」同樣跳脫常規，採用比利時Saison啤酒酵母來進行發酵，展現出丁香、果酸及果香等豐富層次。

這次「威嵐」美國單一麥芽威士忌首度登台亮相，帶來品牌旗下多款經典酒款與限定版本。核心酒款FLAGSHIP旗艦款選用華盛頓精選淡色麥芽、慕尼黑麥芽、特級麥芽、淡巧克力棕色麥芽、貝爾茲重泥煤麥芽，桶型則選擇特選全新美國橡木桶及初次填裝波本桶、初次與二次填裝Oloroso 雪莉桶陳年，傳遞出 「威嵐」對單一麥芽威士忌的無限探索精神，並在酒體中洋溢奶油布蕾、紅茶、堅果牛奶糖、花瓣、麥芽牛奶巧克力球的口感、卡士達醬、莓果蜜餞、楓木脆片、烤棉花糖的香甜氣息，充分展現品牌風格的精髓。

除經典旗艦款，「WESTLAND 威嵐」也帶來了每年推出的OUTPOST RANGE，每年版本不同風味皆有各自特色，詮釋美國單一麥芽威士忌的豐富層次。該系列包括Garryana Edition 9加里橡木桶系列、Colere Edition 4大麥探索系列與 Solum Edition 2泥煤系列，每個系列都展現出其獨特且深邃的風味層次。其中Garryana Edition 9加里橡木桶系列在2025年世界威士忌大獎（World Whiskies Awards）中榮獲「最佳美國單一麥芽威士忌（無年份標示）」類別冠軍；Solum Edition 2泥煤系列則在2024年世界威士忌大獎中獲得銅牌獎。

此外，「 威嵐」更推出單桶（SINGLE CASK）系列，每款皆為小批量製造，完美展現單一橡木桶的純粹風味。這些限量珍稀酒款，不僅反映出品牌對風味探索的無限追求，更是美國單一麥芽威士忌的創新典範。編號#4398為台灣獨家限定桶，富有香草、紅色蜜餞、柑橘、杏桃的水果香氣，奶油蛋捲、麥芽糖、焦糖、燕麥的濃郁甜美口感，採台灣限定背標，限量670瓶，品酩之際，彷彿置身於太平洋西北的森林與果園之中，感受風土與匠心交織的極致饗宴。

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