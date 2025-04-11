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Yeji魅力貓相＋性感美背太迷人！辣秀Roger Vivier厚底涼鞋、草編包夏日穿搭
人氣女團ITZY隊長Yeji接下Roger Vivier品牌代言人，在全新形象廣告《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》中以多樣穿搭，漫步於巴黎的大街小巷、塞納河畔與古典街區，率性詮釋Roger Vivier夏季鞋款、手袋優雅又富有活力的時尚語言。
不論是性感露背洋裝搭配牛皮藤編花鑽晚宴包、水藍連身裙搭配拉菲草鑽扣厚底涼鞋，或是鵝黃色短外套、紅棕色短皮裙搭配保齡球包、亞麻編織鞋帶露跟女鞋，Yeji都展現與舞台上截然不同的清新小女人味。
《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》全新形象廣告所呈現的時尚作品，皆以最能代表Roger Vivier的經典設計出發，並注入盛夏語彙。像是Belle Vivier後繫帶跟鞋揉合亞麻與拉菲草等天然材質，搭配紅白、藍白條紋與晶鑽飾扣。飾有RV字樣的夏日草編袋、拉菲草編涼鞋與水晶飾扣手袋，皆由創意總監 Gherardo Felloni精心設計，透過天然材質與鮮明色彩的運用，構築夏季專屬的美學饗宴。
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