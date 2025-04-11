Yeji魅力貓相＋性感美背太迷人！辣秀Roger Vivier厚底涼鞋、草編包夏日穿搭

人氣女團ITZY隊長Yeji接下Roger Vivier品牌代言人，在全新形象廣告《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》中以多樣穿搭，漫步於巴黎的大街小巷、塞納河畔與古典街區，率性詮釋Roger Vivier夏季鞋款、手袋優雅又富有活力的時尚語言。

不論是性感露背洋裝搭配牛皮藤編花鑽晚宴包、水藍連身裙搭配拉菲草鑽扣厚底涼鞋，或是鵝黃色短外套、紅棕色短皮裙搭配保齡球包、亞麻編織鞋帶露跟女鞋，Yeji都展現與舞台上截然不同的清新小女人味。