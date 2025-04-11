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川普關稅戰！台灣蝴蝶蘭銷美占4成 農業部：輔導中小苗出口 降低成本

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部今下午召開「因應美國實施對等關稅蘭花產業座談會」。記者葉冠妤／攝影
農業部今下午召開「因應美國實施對等關稅蘭花產業座談會」。記者葉冠妤／攝影

美國是台灣蘭花出口的第一大國，農業部今下午召開「因應美國實施對等關稅蘭花產業座談會」，農業部次長胡忠一說，台灣蝴蝶蘭銷美占整體外銷4成，接下來將輔導業者以中小苗輸美，並善用台糖在美國加州的土地作為轉運生產基地，降低國內成本。

胡忠一指出，國內蘭花生產面積955公頃、產值64億元，以蝴蝶蘭最多，其次是文心蘭、蕙蘭。整體台灣蘭花出口一年平均61億，蝴蝶蘭就占了49.4億，其中輸美占19.7億元，占蝴蝶蘭外銷市場約4成。

胡忠一說，原本台灣蝴蝶蘭輸美是零關稅，雖美國對等關稅從32%暫調降至10%，但仍要扣徵1.97億元的關稅，會直接影響台灣蘭花產業。不過，台灣與主要競爭對手荷蘭，現在稍微可平起平坐。

他指出，相較於荷蘭是從小苗就輸美，接力在美國當地生產，台灣過往都是大苗出口，因此接下來將輔導中小苗輸美，善用台糖在美國加州的生產基地，當作轉運生產基地，就可降低國內生產成本，也會加強美國當地行銷；在台灣國內則推動學校花育等，並讓消費者獲得更多購買蘭花的管道等。

胡忠一說，台灣蝴蝶蘭比荷蘭蝴蝶蘭平均便宜0.2美元，但台灣蝴蝶蘭研發品種多、品質好具備優勢，品質跟研發能力都是世界最強，若之後關稅談判得不理想，蘭花競爭力受影響，也能很快轉往日本、加拿大、澳洲等市場，其中以日本市場最重要，距離近、日本消費能力也夠。

台北花卉產銷股份有限公司董事長饒煥美說，目前仍看不出關稅對台灣蘭花的影響，價格尚未波動，訂單也照時程出貨。

美國 胡忠一 蝴蝶

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