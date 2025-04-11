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台灣為韓國第3大客源國！韓觀社：力推海洋、寵物旅遊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
韓國觀光公社台北支社日前於台北漢來大飯店舉辦「韓國新旅行B2B洽談會」。圖/韓國觀光公社提供
韓國觀光公社台北支社日前於台北漢來大飯店舉辦「韓國新旅行B2B洽談會」。圖/韓國觀光公社提供

為積極開拓更具創意的韓國旅遊玩法，滿足再訪韓國的台灣旅客需求，韓國觀光公社台北支社日前於台北漢來大飯店舉辦「韓國新旅行B2B洽談會」，共有49家韓國業者來台參展，其中包括韓國各領域最具代表性的觀光特色，包括地方政府及K-POP、公演觀光、飯店及度假村、MICE、Wellness與傳統文化體驗等6大領域。

韓國觀光公社觀光內容戰略本部長劉鎭鎬表示，去年台灣已是韓國第三大客源市場，今年第一季更是快速成長。台灣旅客也樂於嘗新，除了首爾之外，陸續開拓大邱、慶州、釜山等旅遊地。他也指出，今年起將全力推廣海洋觀光與寵物旅遊，目前德威、真航、濟州、韓亞等4家航空都有意願配合，機內可帶寵物、需事先申請，且有限額。

韓國觀光公社台北支社支社長扈受暎認為，在自由行浪潮下，全球旅行社正逐漸消失，台灣業界卻依然創意與活力十足，因此在台舉辦這場B2B洽談會，有其獨特意義。

來台推廣單位包括台灣民眾喜愛的釜山、濟州、京畿、大邱、慶南等地方政府機關，帶來自然風光、文化遺產及特色節慶等豐富多樣的旅遊內容。在住宿方面，也有不少度假村與飯店業者出席。同時，此行也包括11組公演觀光業者，從熱門非語言表演、國際知名音樂劇到適合家庭旅遊的兒童話劇，多元且精彩的表演內容，讓旅客們可盡情享受韓國的藝術與創意。

此外，新型態的旅遊也將為台灣旅客帶來全新視野，例如從首爾舊軌電車到釜山豪華遊艇、從傳統農家體驗到多媒體主題樂園，無論是寵物旅遊、婚紗旅行、留學旅遊，還是銀髮族旅遊，都將以韓國旅遊點亮每個人生重要時刻。在獎勵旅遊與團體旅遊方面，則導入AI智能系統進行客製化規劃，提供奢華觀光、教育觀光、K-Wellness、K-beauty，甚至是穆斯林旅遊內容，滿足各種客群的需求。

劉鎭鎬表示，在韓流席捲全球的風潮下，台灣訪韓旅客屢創新高， K-culture也成為台灣消費者的新日常，韓國觀光公社透過推陳出新的K-contents，推動文化與旅遊結合，讓旅客到韓國不只是逛街，更可輕鬆融入當地生活。此次洽談會，特別針對台灣旅客的需求與喜好，打造獨特且深入市場的韓國旅遊新商品，期望與台灣業界緊密合作，推動台灣旅客赴韓旅遊持續成長。

濟州島也是台灣旅客熱愛的地點，許多知名韓劇於此取景。圖/摘自韓國觀光公社官網
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「城山日出」是瀛州十景（濟州十大美景）之最。圖/摘自韓國觀光公社官網
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