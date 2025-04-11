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媽媽身穿紅藍白任一色 台北亞都麗緻巴黎廳用餐贈千元品牌雨衣！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
與媽媽擁抱或親吻臉頰並拍照留影，即可參加母親節摸彩活動，有機會獲得價值2,800元的杭風印象套餐等好禮。圖/台北亞都麗緻大飯店提供
與媽媽擁抱或親吻臉頰並拍照留影，即可參加母親節摸彩活動，有機會獲得價值2,800元的杭風印象套餐等好禮。圖/台北亞都麗緻大飯店提供

母親節帶媽媽外出用餐，也要有儀式感。台北亞都麗緻大飯店今年以「共創節慶回憶」為主題，5月2日起，於天香樓、巴賽麗廳、巴黎廳1930Ｘ高山英紀三間餐廳，推出特別的節慶體驗，媽媽們只要穿著旗袍、或戴貝雷帽、或擁抱媽媽等，即可換好禮。麗緻坊限定蛋糕「桃香美人」同步登場。

天香樓於母親節期間（5/3～5/4、5/10～5/11）推出兩款節慶套餐，主打江南時令的好滋味，融合花膠、鮑魚、老鴨湯、東坡肉、松鼠黃魚等精選菜式。針對現代小家庭需求，宴會廳還有6人桌菜專案。活動期間，媽媽穿著中式風格服飾（如旗袍、唐裝，或有立領、斜襟、盤扣、刺繡等中式設計元素），加贈價值1,280元的天香樓茶杯三件組。與媽媽擁抱或親吻臉頰並拍照留影，還可參加母親節摸彩活動，有機會獲得價值2,800元的天香樓「杭風印象」套餐等好禮。

巴賽麗廳La Brasserie於母親節活動期間（5/2～5/4、5/9～5/11），提供法式料理單點任選，如地中海馬賽魚湯、香煎時魚佐洋芋鱗片等。凡媽媽佩戴法國國旗三色：藍、白、紅之一的貝雷帽或絲巾出席，即可加碼獲贈The Landis 隨身雙用鏡。此外，兩人同行消費滿6,000元，即贈巴賽麗廳早餐/午茶通用券乙張。

5/9～5/11，巴黎廳1930Ｘ高山英紀以春季鮮蔬、海洋珍饈與大地食材向媽媽致敬。活動期間，媽媽穿著法國國旗：藍、白、紅其中一色的服裝，即可獲價值1,080元的The Landis手袋防水雨衣。

此外，麗緻坊今年推出母親節限定蛋糕「桃香美人」，由榮獲「甜點界奧斯卡」ICIF國際金牌主廚團隊精心打造，以東方美人茶為基底，搭配日本白桃果肉，風味清新細膩，另以優雅高跟鞋點綴，寓意媽媽在人生旅途中始終堅定前行，母愛如桃花綻放。6吋蛋糕售價1,480元，5/1～5/11於麗緻坊門市限量預購，購買即贈蝴蝶結造型的草莓乳酪丹麥乙份。

母親節限定款「桃香美人」，定價1,480元。圖/台北亞都麗緻大飯店提供
母親節限定款「桃香美人」，定價1,480元。圖/台北亞都麗緻大飯店提供
凡媽媽穿著中式風格服飾（如旗袍、唐裝等中式設計元素），加贈天香樓茶杯三件組，價值1,280元。圖/台北亞都麗緻大飯店提供
凡媽媽穿著中式風格服飾（如旗袍、唐裝等中式設計元素），加贈天香樓茶杯三件組，價值1,280元。圖/台北亞都麗緻大飯店提供

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