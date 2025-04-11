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快閃3日！香港唯一米其林摘星鐵板燒I M Ｘ萬豪Mark’s

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北萬豪Mark's Teppanyaki主廚林勤凱（圖右）與香港米其林一星IM鐵板燒主廚莫燦霖（圖左），推出四手聯彈客座饗宴。圖/台北萬豪酒店提供
台北萬豪Mark's Teppanyaki主廚林勤凱（圖右）與香港米其林一星IM鐵板燒主廚莫燦霖（圖左），推出四手聯彈客座饗宴。圖/台北萬豪酒店提供

台北萬豪酒店頂級鐵板燒餐廳Mark’s Teppanyaki將於5月6日至8日邀請香港唯一且連續9年榮獲《米其林指南香港澳門》一星鐵板燒殊榮的I M Teppanyaki & Wine主廚莫燦霖首度來台獻藝，他將與Mark’s Teppanyaki主廚林勤凱以雙廚四手聯彈推出「星熠鐵廚・黑金盛宴」。本次客座菜單以魚子醬、法國藍龍蝦、日本A5山形和牛菲力等珍稀食材，結合多道米其林指南推薦必嘗料理，打造10道式饗宴，套餐每位12,000元+10%，每餐期限量20席，即日起開放預訂。

鐵板燒的有趣之處，在於其獨特「劇場式用餐體驗」，饕客可近距離欣賞主廚以精準火候將頂級食材巧妙變身。來自香港米其林一星餐廳I M Teppanyaki & Wine主廚莫燦霖，是香港鐵板燒界的傳奇人物，有逾40年鐵板燒料理經驗，加上深厚的日本料理歷練，使其對食材運用有更多不同的見解，透過融合香港飲食文化，獨創「蒸式立體鐵板燒」技法，跳脫傳統鐵板燒煎炒煮炸，成為亞洲鐵板料理獨樹一格的存在。

本次客座饗宴由Mark’s Teppanyaki主廚林勤凱與I M Teppanyaki & Wine米其林星廚莫燦霖共同演繹的10道精湛鐵板料理，包含政商名流必點的「生蠔牛肉捲」，以及莫燦霖主廚的招牌料理「馬頭魚立鱗燒佐海膽醬汁」，透過獨創的淺炸油蒸技法，使魚鱗如花瓣般綻放且口感鬆脆，魚肉則保留廣東蒸魚的多汁滑嫩。以及融合中日風味的「活鮑魚海藻肝醬」與充滿板前儀式感的「鰻魚海膽壽司」。

特別值得期待的是，Mark’s Teppanyaki的隱藏版料理「海鮮撈飯」，配合本次客座饗宴也將全新改版升級。相關資訊可洽：02-2175-7952。

四手聯彈客座饗宴，雙主廚融合港台兩地烹飪精髓，打造升級版「海鮮撈飯」。圖/台北萬豪酒店提供
四手聯彈客座饗宴，雙主廚融合港台兩地烹飪精髓，打造升級版「海鮮撈飯」。圖/台北萬豪酒店提供
香港米其林一星I M Teppanyaki 經典料理「馬頭魚立鱗燒佐海膽醬汁」。圖/台北萬豪酒店提供
香港米其林一星I M Teppanyaki 經典料理「馬頭魚立鱗燒佐海膽醬汁」。圖/台北萬豪酒店提供
香港米其林一星I M Teppanyaki 經典料理「活鮑魚海藻肝醬」。圖/台北萬豪酒店提供
香港米其林一星I M Teppanyaki 經典料理「活鮑魚海藻肝醬」。圖/台北萬豪酒店提供
客座菜單食材選用日本A5山形和牛菲力。圖/台北萬豪酒店提供
客座菜單食材選用日本A5山形和牛菲力。圖/台北萬豪酒店提供
香港唯一米其林一星鐵板燒I M Teppanyaki主廚莫燦霖。圖/台北萬豪酒店提供
香港唯一米其林一星鐵板燒I M Teppanyaki主廚莫燦霖。圖/台北萬豪酒店提供

日本料理 米其林 香港

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