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新幹線當天買票難？Klook 推提前買票掃碼免換票進站

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國際旅客大量造訪日本新幹線則是旅客暢遊東京、京都、大阪等熱門目的地的交通首選。根據Klook最新《新幹線洞察報告》，旅客在現場購買日本新幹線車票時常面臨各式痛點；數據顯示由於新幹線超搶手，購票當天有四分之一的機率買不到想要的車次或座位，造成許多旅客錯過預期班次，或是無法坐在一起。

另外，約每4人即有1人認為「現場排隊人潮過多」為現場購買最困擾的原因，若遇到新幹線熱門站點的高峰時段，人工櫃檯排隊時間平均超過20分鐘，與當地櫃檯人員溝通可能語言不通，而自動購票機台也較複雜難懂。

旅遊娛樂平台Klook推出提前預訂，享獨家QR Code免換票進站服務，旅客不需現場排隊取票即可直接快速進站，解決現場購買實體票時，容易出現大排長龍、機台複雜不會用、語言不通等痛點，及早預訂到理想班次與座位；Klook也推出日本新幹線車票第三人以上免手續費優惠，意即從第三張票起免收手續費，人數越多越划算，打造更聰明無憂的旅遊體驗。

Klook也提供多項貼心選項，包括在車上就能拍好拍滿的「富士山景」座位、可放置大型行李的「特大行李放置處附帶席」等；Klook支援的中文介面操作、即時確認訂單、預訂最快30分鐘後發車的班次等服務，也為旅日自由行提供更多方便與彈性。

QR Code 新幹線 日本

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