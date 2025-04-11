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首度移師澳門！2025「亞洲50最佳酒吧」7月15日揭曉

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
2025「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮將在7月15日於澳門舉行。圖／Asia's 50 Best Bars提供
2025「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮將在7月15日於澳門舉行。圖／Asia's 50 Best Bars提供

2025 年第十屆 「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」，將在7月15日首度於澳門舉行現場頒獎典禮，主辦地點合作夥伴為永利澳門（Wynn Macau）及 永利皇宮（Wynn Palace），除頒獎典禮外，亦帶來一系列相關活動。

去年「亞洲50最佳酒吧」由位於香港的義大利酒吧「Bar Leone」，在開業一年內一舉拿下排名第一與「亞洲最佳酒吧 （The Best Bar in Asia）」殊榮。台灣則有3家酒吧進入前50大，分別是第30名的台中「Vender」、第37名的台北「Bar Mood」、第44名的「The Public House」。

本屆「2025亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮揭幕前夕，將舉行不同相關活動，包括呈獻澳門頂尖餐飲體驗的「Bartenders' Feast」及獨家媒體圓桌會議「 Meet the Bartenders」。典禮有紅地毯活動、媒體訪問及接待酒會，並緊接正式頒獎環節。

在頒獎典禮現場倒數頒發最佳酒吧前的一個月，將公布特別獎項和第 51～100 位名單。「亞洲50最佳酒吧」內容總監 Emma Sleight 表示：「我們懷著興奮的心情宣布，今年的現場頒獎典禮將於澳門舉行。澳門酒吧界人才輩出、風格創新，調酒風味與故事兼備，除了靈感源於本地文化與歷史的作品，亦有令人驚艷的前衛創作。」

「亞洲50最佳酒吧」創立於 2016 年，旨在表彰該地區飲品行業最優秀及最具創新能力的人才。年度排名由 Asia's 50 Best Bars Academy 成員投票選出，該評審團由來自亞洲各地，由由超過 300名來自亞洲的行內專業人士組成，當中包括調酒師、酒吧東主、飲品專欄作家和雞尾酒鑑賞家。Academy 每位成員可以提名最多7間酒吧，確保「最佳酒吧體驗」殊榮涵蓋豐富而多樣的觀點。

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去年「亞洲50最佳酒吧」由位於香港的義大利酒吧「Bar Leone」奪冠。圖／Asia's 50 Best Bars提供
去年「亞洲50最佳酒吧」由位於香港的義大利酒吧「Bar Leone」奪冠。圖／Asia's 50 Best Bars提供

澳門 義大利 調酒

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