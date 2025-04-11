快訊

晴朗炎熱！1地明天飆36度高溫 「這時鋒面到」恐再雷雨轟炸

台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

老闆集體哭哭！Google地圖出手管制「5星好評換贈品」 增1功能助網友檢舉

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰航空推3天2夜訪港自由行 未稅價8888元起

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國泰航空與9家旅遊業者攜手推出「品味香港 藝玩再玩」 三天兩夜機加酒自由行優惠。圖／國泰航空提供
國泰航空與9家旅遊業者攜手推出「品味香港 藝玩再玩」 三天兩夜機加酒自由行優惠。圖／國泰航空提供

國泰航空與9家旅遊業者攜手推出「品味香港 藝玩再玩」 三天兩夜機加酒自由行優惠，邀請旅客深度探索體驗香港的藝術與文化魅力。即日起至本月30日開放預訂，每人最低未稅價8888元起，前20筆成功訂購的訂單，還可獲贈國泰航空香港航點托特包1個。

香港旅遊話題熱度不斷，國泰航空推出「品味香港 藝玩再玩」自由行專案由五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、東南旅遊、易飛網、易遊網、泰元旅行社、雄獅旅遊、溫馨旅行社9家旅遊業者合作推出，選擇由台北或高雄出發至香港，出發日期為2025年4月15日至9月30日。

香港作為亞洲的藝術與文化樞紐，融合東西文化，不僅擁有世界級的博物館、藝廊與藝術空間，更以街頭藝術與歷史文化地標聞名。本次自由行專案特別推薦旅客走訪香港熱門藝術景點，如九龍深水埗的二級歷史建築「美荷樓」、港島西營盤的壁畫村「藝里坊」，以及設計控不容錯過的「PMQ元創方」，感受香港獨特的藝術氛圍。

旅客也可漫步於中環與上環一帶，欣賞隨處可見的壁畫與裝置藝術，或前往大館，沉浸於歷史建築與當代藝術交織的獨特空間。此外，西九文化區作為近年最受矚目的文化地標，擁有M+博物館、香港故宮文化博物館及戲曲中心，讓旅客深入體驗中西不同文化的精髓。

除了豐富的藝文體驗，參與本次專案的旅行社亦提供多樣化的住宿選擇，涵蓋精品酒店及鄰近文化景點的優質住宿，部分專案更搭配獨家藝文活動體驗，如叮叮車專人導覽、展覽門票等，讓旅客深度漫步香港。相關資訊： https://cxartspromotion.discoverhongkong.com/tc/ 。

歷史建築 香港

延伸閱讀

美國抽關稅令港商陷困境 港府提供保費支援

浴火重生共榮！嘉義歷史建築「原南國運送店」修復啟動

嚴格審查18個月 花蓮儷庭旅行社獲全台首家國際永續標章認證

美徵小額包裹高關稅 港暫停寄件美國 電商恐需在美設倉

相關新聞

首度移師澳門！2025「亞洲50最佳酒吧」7月15日揭曉

2025 年第十屆 「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」，將在7月15日首度於澳門舉行現場頒獎...

國泰航空推3天2夜訪港自由行 未稅價8888元起

國泰航空與9家旅遊業者攜手推出「品味香港 藝玩再玩」 三天兩夜機加酒自由行優惠，邀請旅客深度探索體驗香港的藝術與文化魅力...

《黑暗榮耀》「小涎鎮」5月來台會粉絲！5件事帶你認識辛叡恩的魔力

在韓劇《 #黑暗榮耀 》、《 #正年 》中狂飆多樣化演技的 #辛叡恩 ，5月10日將首度在台灣舉行粉絲見面會，可以親眼看...

時尚圈大事！Prada集團宣布砸12.5億歐元收購Versace

時尚圈今年頻傳大震動，Prada集團宣布與美國卡布里控股公司（Capri Holdings）達成協議，以12.5億歐元收...

大阪世博／吉祥物「脈脈」限量吊飾周邊 台灣威秀買得到

2025年大阪關西世界博覽會即將登場，人氣爆棚的官方吉祥物「脈脈」也受到收藏迷注意。為了讓台灣粉絲體驗到世博魅力，威秀影...

好市多滷肉飯關東煮獲好評！改電子入場 減少試吃部隊很有感

美式賣場好市多（Costco）推出台式滷肉飯及熱熱的關東煮讓會員們爭先嚐新。有會員開箱這兩種美食，認為如果10分滿分，滷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。