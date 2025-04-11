國泰航空推3天2夜訪港自由行 未稅價8888元起

國泰航空與9家旅遊業者攜手推出「品味香港 藝玩再玩」 三天兩夜機加酒自由行優惠，邀請旅客深度探索體驗香港的藝術與文化魅力。即日起至本月30日開放預訂，每人最低未稅價8888元起，前20筆成功訂購的訂單，還可獲贈國泰航空香港航點托特包1個。

香港旅遊話題熱度不斷，國泰航空推出「品味香港 藝玩再玩」自由行專案由五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、東南旅遊、易飛網、易遊網、泰元旅行社、雄獅旅遊、溫馨旅行社9家旅遊業者合作推出，選擇由台北或高雄出發至香港，出發日期為2025年4月15日至9月30日。

香港作為亞洲的藝術與文化樞紐，融合東西文化，不僅擁有世界級的博物館、藝廊與藝術空間，更以街頭藝術與歷史文化地標聞名。本次自由行專案特別推薦旅客走訪香港熱門藝術景點，如九龍深水埗的二級歷史建築「美荷樓」、港島西營盤的壁畫村「藝里坊」，以及設計控不容錯過的「PMQ元創方」，感受香港獨特的藝術氛圍。

旅客也可漫步於中環與上環一帶，欣賞隨處可見的壁畫與裝置藝術，或前往大館，沉浸於歷史建築與當代藝術交織的獨特空間。此外，西九文化區作為近年最受矚目的文化地標，擁有M+博物館、香港故宮文化博物館及戲曲中心，讓旅客深入體驗中西不同文化的精髓。

除了豐富的藝文體驗，參與本次專案的旅行社亦提供多樣化的住宿選擇，涵蓋精品酒店及鄰近文化景點的優質住宿，部分專案更搭配獨家藝文活動體驗，如叮叮車專人導覽、展覽門票等，讓旅客深度漫步香港。相關資訊： https://cxartspromotion.discoverhongkong.com/tc/ 。