《黑暗榮耀》「小涎鎮」5月來台會粉絲！5件事帶你認識辛叡恩的魔力

在韓劇《 #黑暗榮耀 》、《 #正年 》中狂飆多樣化演技的 #辛叡恩 ，5月10日將首度在台灣舉行粉絲見面會，可以親眼看到這位新生代女神可鹽可甜的魅力，加上她之前上《Running Man》時展現的超瘋搞笑與反差萌，以及不錯的唱歌實力，預計這場見面會一定會讓粉絲玩得很開心！

在女神來台之前，關於辛叡恩的5件事你一定要知道～

●獲得韓媒票選「2025年最值得期待演員」第2名

辛叡恩出道後曾出演不少電視劇，但因收視評價不佳，一度曾被冠上「收視毒藥」的封號。自從在《黑暗榮耀》中飾演學生時期的「小涎鎮」，邪惡又甜美的惡女形象成功征服觀眾；《正年》中更與「怪物級演員」金泰梨尬戲，以百變演技走紅，成為能消化各種角色的實力派。

圖／翻攝自IG @__shinyeeun

辛叡恩在《正年》劇中挑戰「許英諝」一角，帥氣地韓國傳統曲藝之美傳遞給全球觀眾，奠定她在韓國新生代女神的地位！ 圖／Disney+提供

●有「小全智賢」的封號

辛叡恩在2018年以網路劇《A-TEEN》出道，飾演高冷的高中生「都荷娜」，在少男少女間掀起一股模仿造型穿搭旋風，因鼻梁上有一顆可愛小痣，獲得「小全智賢」的稱號。

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●和車銀優是大學同學

辛叡恩和車銀優是韓國頂流大學「成均館大學」的同學，就讀演技藝術系，兩人都因為「臉讚」與成績出眾成為校園名人，辛叡恩還曾擔任系代表。

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●韓國流行指標「帶貨王」

辛叡恩在尚未走紅前就接到Chanel邀請代言香水，之後更陸續被各大品牌相中擔任代言人，她在劇中使用的化妝品、包款、髮型、穿搭都會成為熱搜款，在她的IG上更可看到各種品牌美照，可說是韓國流行指標之一。

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●接演韓版《不能說的·秘密》

韓版《不能說的·秘密》是辛叡恩的電影處女作，變身為修習小提琴專業的音樂系女大生「仁熙」。當年台灣原版角色是由氣質女星曾愷玹飾演。

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