時尚圈大事！Prada集團宣布砸12.5億歐元收購Versace

時尚圈今年頻傳大震動，Prada集團宣布與美國卡布里控股公司（Capri Holdings）達成協議，以12.5億歐元收購Versace，此舉不僅讓Versace回歸義大利，Prada集團的時尚版圖也再擴增。

Prada集團董事Patrizio Bertelli表示：「我們很高興迎接Versace加入，並將攜手建立一個嶄新、共同致力於創造力的品牌篇章。」