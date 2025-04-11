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時尚圈大事！Prada集團宣布砸12.5億歐元收購Versace
時尚圈今年頻傳大震動，Prada集團宣布與美國卡布里控股公司（Capri Holdings）達成協議，以12.5億歐元收購Versace，此舉不僅讓Versace回歸義大利，Prada集團的時尚版圖也再擴增。
Prada集團董事Patrizio Bertelli表示：「我們很高興迎接Versace加入，並將攜手建立一個嶄新、共同致力於創造力的品牌篇章。」
華麗的印花、金色裝飾、雕塑等元素，向來是Versace的經典風貌，在Versace多年來的靈魂人物Donatella Versace卸下創意總監職務、轉任品牌大使，並由Miu Miu前設計總監Dario Vitale接棒之後，品牌再面臨易主，有了Prada集團的應援，接下來Versace將展現何種面貌與定位，值得時尚迷密切關注。
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