聽新聞
0:00 / 0:00
大阪世博／吉祥物「脈脈」限量吊飾周邊 台灣威秀買得到
2025年大阪關西世界博覽會13日登場，人氣爆棚的官方吉祥物「脈脈」也受到收藏迷注意。為了讓台灣粉絲體驗到世博魅力，威秀影城11日起推出大阪世博紀念套餐，包含「脈脈絨毛吊飾」、「脈脈壓克力立牌造型杯」與「大阪世博透明提袋」等精選商品，在台灣就能購買到大阪關西世博周邊紀念品，即日起限量販售。
脈脈（Myaku-Myaku）是2025年大阪世博的官方吉祥物，藍色象徵變化與流動的「水」，紅色代表充滿生命力的「細胞」，並擁有六隻象徵洞察過去未來的眼睛，展現科技與自然交融願景。本次威秀推出的三款商品包括超萌「脈脈絨毛吊飾」、「脈脈壓克力立牌造型杯」、以及「大阪世博透明提袋」，全系列周邊將自4月11日起於全台威秀影城，均以紀念套餐的方式販售，數量有限、售完為止，詳情可上威秀粉絲團或影城現場詢問。
三種套餐組合如下：
●造型杯套餐《大阪關西世博》套餐A
套餐：1個中爆米花+1中杯飲料+1脈脈壓克力造型杯飲料(共5款，款式隨機)+1熱食
售價：459元 (售價不含電影票)
●吊飾套餐《大阪關西世博》套餐B
套餐：1個中爆米花+2中杯飲料+1脈脈絨毛吊飾+1熱食
售價：499元 (售價不含電影票)
●手提袋套餐《大阪關西世博》套餐C
套餐：1個中爆米花+2中杯飲料+1 個2025大阪關西世博提袋+1熱食
售價：499 元(售價不含電影票)
※資訊僅供參考，世博系列商品數量有限賣完為止，以影城現場實際公告為準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言