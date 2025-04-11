大阪世博／吉祥物「脈脈」限量吊飾周邊 台灣威秀買得到

2025年大阪關西世界博覽會13日登場，人氣爆棚的官方吉祥物「脈脈」也受到收藏迷注意。為了讓台灣粉絲體驗到世博魅力，威秀影城11日起推出大阪世博紀念套餐，包含「脈脈絨毛吊飾」、「脈脈壓克力立牌造型杯」與「大阪世博透明提袋」等精選商品，在台灣就能購買到大阪關西世博周邊紀念品，即日起限量販售。

威秀影城推出大阪世博紀念套餐，有「脈脈絨毛吊飾」、「脈脈壓克力立牌造型杯」、「大阪世博透明提袋」等商品選擇。圖／威秀影城提供

脈脈（Myaku-Myaku）是2025年大阪世博的官方吉祥物，藍色象徵變化與流動的「水」，紅色代表充滿生命力的「細胞」，並擁有六隻象徵洞察過去未來的眼睛，展現科技與自然交融願景。本次威秀推出的三款商品包括超萌「脈脈絨毛吊飾」、「脈脈壓克力立牌造型杯」、以及「大阪世博透明提袋」，全系列周邊將自4月11日起於全台威秀影城，均以紀念套餐的方式販售，數量有限、售完為止，詳情可上威秀粉絲團或影城現場詢問。

威秀影城推出大阪關西世博限量周邊「脈脈絨毛吊飾」。圖／威秀影城提供 「脈脈壓克力立牌造型杯」有五款造型。圖／威秀影城提供 「大阪世博透明提袋」。圖／威秀影城提供 威秀影城推出大阪關西世博限量周邊「脈脈絨毛吊飾」。圖／威秀影城提供

三種套餐組合如下：