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大阪世博／吉祥物「脈脈」限量吊飾周邊 台灣威秀買得到

聯合報／ 文／Orion
威秀影城推出大阪關西世博限量周邊「脈脈絨毛吊飾」。圖／威秀影城提供
威秀影城推出大阪關西世博限量周邊「脈脈絨毛吊飾」。圖／威秀影城提供

2025年大阪關西世界博覽會13日登場，人氣爆棚的官方吉祥物「脈脈」也受到收藏迷注意。為了讓台灣粉絲體驗到世博魅力，威秀影城11日起推出大阪世博紀念套餐，包含「脈脈絨毛吊飾」、「脈脈壓克力立牌造型杯」與「大阪世博透明提袋」等精選商品，在台灣就能購買到大阪關西世博周邊紀念品，即日起限量販售。

威秀影城推出大阪世博紀念套餐，有「脈脈絨毛吊飾」、「脈脈壓克力立牌造型杯」、「大阪世博透明提袋」等商品選擇。圖／威秀影城提供
威秀影城推出大阪世博紀念套餐，有「脈脈絨毛吊飾」、「脈脈壓克力立牌造型杯」、「大阪世博透明提袋」等商品選擇。圖／威秀影城提供

脈脈（Myaku-Myaku）是2025年大阪世博的官方吉祥物，藍色象徵變化與流動的「水」，紅色代表充滿生命力的「細胞」，並擁有六隻象徵洞察過去未來的眼睛，展現科技與自然交融願景。本次威秀推出的三款商品包括超萌「脈脈絨毛吊飾」、「脈脈壓克力立牌造型杯」、以及「大阪世博透明提袋」，全系列周邊將自4月11日起於全台威秀影城，均以紀念套餐的方式販售，數量有限、售完為止，詳情可上威秀粉絲團或影城現場詢問。

威秀影城推出大阪關西世博限量周邊「脈脈絨毛吊飾」。圖／威秀影城提供
威秀影城推出大阪關西世博限量周邊「脈脈絨毛吊飾」。圖／威秀影城提供
「脈脈壓克力立牌造型杯」有五款造型。圖／威秀影城提供
「脈脈壓克力立牌造型杯」有五款造型。圖／威秀影城提供
「大阪世博透明提袋」。圖／威秀影城提供
「大阪世博透明提袋」。圖／威秀影城提供
威秀影城推出大阪關西世博限量周邊「脈脈絨毛吊飾」。圖／威秀影城提供
威秀影城推出大阪關西世博限量周邊「脈脈絨毛吊飾」。圖／威秀影城提供

三種套餐組合如下：

●造型杯套餐《大阪關西世博》套餐A

套餐：1個中爆米花+1中杯飲料+1脈脈壓克力造型杯飲料(共5款，款式隨機)+1熱食

售價：459元 (售價不含電影票)

●吊飾套餐《大阪關西世博》套餐B

套餐：1個中爆米花+2中杯飲料+1脈脈絨毛吊飾+1熱食

售價：499元 (售價不含電影票)

●手提袋套餐《大阪關西世博》套餐C

套餐：1個中爆米花+2中杯飲料+1 個2025大阪關西世博提袋+1熱食

售價：499 元(售價不含電影票)

※資訊僅供參考，世博系列商品數量有限賣完為止，以影城現場實際公告為準

世博 大阪 套餐

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