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瞄準萌商機！熊寶貝芳香豆 首度聯名「無所事事小海豹」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
瞄準萌商機，熊寶貝芳香豆首度聯名「無所事事小海豹」。聯合利華／提供
瞄準萌商機，熊寶貝芳香豆首度聯名「無所事事小海豹」。聯合利華／提供

聯合利華旗下品牌熊寶貝（SNUGGLE）看準萌商機，趁著初春之際，首度公開旗下熊寶貝天然溫和芳香豆的跨界計畫，攜手知名插畫家推出「無所事事小海豹」期間限定聯名商品，此系列包含三款全新個性香氛與限定包裝，並搭配熊寶貝獨創的「混香12人格」香氛版心理測驗，讓每個人都能以簡單步驟擁有一款符合個性的「命定衣香」。

該聯名系列4月15日起於各大通路包含全聯、寶雅、家樂福、momo、蝦皮等正式開賣。

SNUGGLE熊寶貝天然溫和芳香豆採用天然溫和配方，90%成分來自天然來源，並添加100%植萃精油，更容易溶解且香氣淡雅自然。同時，熊寶貝也運用獨特「微膠囊鎖香科技」，讓香氛能夠持久釋放長達100天。除了香氛，SNUGGLE天然溫和芳香豆也具備多重護衣功能，連續兩年蟬聯大賣場芳香豆銷售冠軍。

全聯 家樂福

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