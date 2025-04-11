快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

好市多滷肉飯關東煮獲好評！改電子入場 減少試吃部隊很有感

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美式賣場好市多（Costco）推出台式滷肉飯及熱熱的關東煮讓會員們爭先嚐新。好市多/提供
美式賣場好市多（Costco）推出台式滷肉飯及熱熱的關東煮讓會員們爭先嚐新。好市多/提供

美式賣場好市多Costco）推出台式滷肉飯及熱熱的關東煮讓會員們爭先嚐新。有會員開箱這兩種美食，認為如果10分滿分，滷肉飯可得8.5分，關東煮滿分。也有會員發現，晚間時段在桃園南崁店能有位置，看來改用電子感應進場控制人數有效。

好市多近期開賣滷肉飯、關東煮，不少吃過的會員都說，滷肉飯真的很優，關東煮湯頭加一把春雨更美好，另外有人敲碗好市多賣雞肉飯和四神湯，也獲支持。不少會員對美食區有位置特別有感，認同電子入場早該實施。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，滷肉飯超乎預料，肉是切片式跟平常台式滷肉飯丁狀肉塊不同，肉滷得很入味適合配白飯，口感不肥不膩，香腸貢丸也很下飯。對於獲滿分的關東煮更是大推，尤其在冷冷的天裡來一碗，湯頭讚不死鹹，滿滿的料不用沾醬就好吃，他認為，兩品項售價一份99元很OK。

文中也提到，好市多改成用電子感應進場，真的感覺進場人數有控制住，因為他在晚間時段竟能在南崁店找到位置，強調現買現吃美食區的食物真的跟帶回家有差。

其實台式滷肉飯及關東煮一上市就成熱門話題。看到網友分享大家討論很熱烈，份量及口感大多超出預期。有網友說，第一次吃到像燒肉飯的滷肉飯好吃，有人說「醃黃瓜是點睛之筆」。組合餐也網友也很愛，像滷肉飯配熱狗加飲料，或牛肉捲配關東煮都被點名；關東煮加冬粉也是不少人的期待，也有人認為，關東煮不能加湯很扣分。

對於近來實施的電子進場控制人數很有感，有人說排試吃人有少，吃到蠻多攤；有人說以前單純排美食區都要排好久，但現在速度快，會員多數認同，改成電子進場真的比較可維護會員權益，至少在各項服務體感上就有差。

Costco 好市多 滷肉飯

延伸閱讀

好市多台式美食給高分！他讚滷肉飯比例優 更推關東煮清爽入味

川普關稅影響 傳美國好市多大漲價！ 台灣業者說話了

好市多「7大熱門品項」扛關稅壓力 CEO正與供應商談判保低價

好市多新上架一款零食 她讚「口感像草莓蛋糕」！一票草莓控瘋搶貨

相關新聞

好市多滷肉飯關東煮獲好評！改電子入場 減少試吃部隊很有感

美式賣場好市多（Costco）推出台式滷肉飯及熱熱的關東煮讓會員們爭先嚐新。有會員開箱這兩種美食，認為如果10分滿分，滷...

5字頭的超值吃到飽！路易莎搶攻自助餐市場 逆勢搶市

連鎖咖啡品牌路易莎全力搶攻自助餐市場，旗下青焰品牌與飯店業合作的苗栗金鬱金香酒店門市日前開幕即成焦點，即起乘勝追擊、大推...

王品牛排送龍蝦！母親節感恩回饋只到5月29日

迎接充滿感恩的五月母親節，「王品牛排」為媽媽獻上感恩回饋，4月14日至5月29日期間，平日到「王品牛排」消費兩客套餐，秀...

吉豚屋「腰內豬排買1送1」！福勝亭定食優惠再抽Dyson

喜歡吃日式炸豬排嗎？即日起至4月22日期間，連鎖豬排店「吉豚屋」攜手攜手Uber Eats外送平台推出「買1送1」活動，...

《贖夢》金融海嘯也不比人心可怕 劉俊謙醫生與偵探無可比擬的角色設定

電影中的醫生也有著放不下的罪惡，惡夢伴隨多年…；很好的角色設定，是醫生也是「病人」，也因為自己「感同身受」的情況之下，即便不斷越界了與醫病之間的道德標準，也執意要調查患者惡夢的原因。

Pixel 9a開箱 鳶尾紫色實機超美 3大AI拍照功能太實用

Google最新AI輕旗艦手機Pixel 9a將於4月16日正式在台灣上市，搭載Google Tensor G4晶片，內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。