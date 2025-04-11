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5字頭的超值吃到飽！路易莎搶攻自助餐市場 逆勢搶市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
萬物齊漲下，路易莎逆勢大推5字頭超值自助餐搶市。圖/路易莎提供
萬物齊漲下，路易莎逆勢大推5字頭超值自助餐搶市。圖/路易莎提供

連鎖咖啡品牌路易莎全力搶攻自助餐市場，旗下青焰品牌與飯店業合作的苗栗金鬱金香酒店門市日前開幕即成焦點，即起乘勝追擊、大推5字頭超值自助餐，牛排、龍蝦、螃蟹、生魚片數十道佳餚全上餐檯。

路易莎董事長黃銘賢表示，「未來餐飲市場是自助餐的天下，無論青、壯或年長者外食趨勢明顯，約朋友想多吃幾道菜，超CP值自助餐是最好的選擇。」因此，旗下的「青焰」品牌定位為牛排館、提供各種排餐，加上數十道自助餐佳餚與超CP值的價位、優質的聚餐環境攬客。苗栗金鬱金香門市即起推出兩人同行78折、平均544元起優惠（服務費另計）。

黃銘賢透露，「最近很多飯店前來洽談合作事宜，因為飯店業經營餐飲，無論是採購或是人力成本，大都是賠錢在撐場面。」「但是對路易莎來說，擁有厚實的中央工廠及人才作為後盾，進駐飯店經營自助餐，又少了裝潢建置成本，是很好的結合，可以開創全新的強強聯手餐飲商機。」

青焰苗栗金鬱金香門市的排餐選擇有德國豬腳、嫩煎鮭魚含自助吧總價698元；紐西蘭小牛OP肋排748元；焰烤翼板牛排、焰烤法式羊肋排和豪野鴨胸798元；美國紐約客牛排、US帶骨牛小排與紐西蘭PS菲力898元；焗烤龍蝦998元（需提前預訂），極焰老饕牛排1,098元。如果單選自助吧，未滿3歲以下免費、3歲~6歲269元、6歲~12歲538元、12歲以上以成人計費629元。

此外，主打皇室泰菜風味的「初泰PIKUL泰無限」進駐板橋新光傑仕堡，也提供平日（周一至周四）85折、594元起優惠（服務費另計）。由金牌主廚潘來客坐鎮，以泰國正統烹飪技法推出泰式船麵、火山排骨、咖哩螃蟹、冬蔭功湯到各式泰式甜點，其中也包括特殊風味的泰式手工斑蘭與椰奶等口味的冰淇淋。

價格部分，午、晚餐定價759元（下午茶699元）。未滿3歲以下免費、3歲(含)以上~未滿6歲229元（下午茶199元）、6歲（含）以上~未滿12歲429元（下午茶399元）、12歲（含）以上以成人計費。

青焰 炭火熟成牛排苗栗金鬱金香門市

電話: 037-611789

地址: 苗栗縣竹南鎮公園路106號

訂位連結: https://inline.app/booking/-O43wPkNl2trbWxA3-EF:inline-live-3

初泰PIKUL泰無限 新板傑仕堡門市

電話: 02-22570709

地址: 新北市板橋區文化路一段188巷65號

訂位連結:https://inline.app/booking/-Mt6lr1hLgQcwloieuf6:inline-live-2

董事長黃銘賢說：未來餐飲市場是自助餐的天下。圖/路易莎提供
董事長黃銘賢說：未來餐飲市場是自助餐的天下。圖/路易莎提供
自助餐特色包括藍鑽蟹、小章魚、淡菜、白灼熟白蝦等鮮之為。圖/路易莎提供
自助餐特色包括藍鑽蟹、小章魚、淡菜、白灼熟白蝦等鮮之為。圖/路易莎提供

牛排 自助餐 飯店

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